7 звезд-миллионеров, которые живут очень скромно. Фото

Яна Сончковская
Люди
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Звезды ведут скромный образ жизни

Чаще всего звезды-миллионеры демонстрируют свою роскошную жизнь в соцсетях, где кичатся дорогими особняками, драгоценными украшениями и автомобилями за миллионы долларов.

Однако некоторые селебриты ведут достаточно скромный и замкнутый образ жизни. Например, Рианна часто питается в фаст-фуде, Сара Джессика Паркер ездит на метро, а Киану Ривз годами носит старую одежду.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, кто из звезд зарабатывает миллионные гонорары, но живет очень скромно.

  • Киану Ривз

Киану Ривз ведет скромный образ жизни.
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Киану Ривз – один из самых скромных актеров Голливуда. За свою карьеру он заработал миллионные гонорары, но вкладывает их не в роскошные автомобили и драгоценности, а в благотворительность. Актер финансирует детские больницы и исследования в области лечения рака. И вообще Киану ведет простой образ жизни: он может посидеть на тротуаре в старых джинсах, попивая сок, а потом вернуться домой на мотоцикле.

  • Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер ездит на метро.

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер оказалась обычной жительницей Нью-Йорка. Знаменитость часто можно встретить в метро. Она даже рассказывала в соцсетях о своих приключениях в подземке. Икона стиля не раскошеливается на люксовые бренды, но это не мешает ей выглядеть потрясающе.

  • Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс возила дочь в школу на метро.

Лауреат премии "Оскар" Кэтрин Зета-Джонс, несмотря на миллионное состояние, также не стесняется передвигаться на общественном транспорте. Папарацци сфотографировала Кэтрин и ее дочь Кэрис в метро. Актриса гордится тем, что мало чем отличается от простых людей. В реальной жизни она одевается очень скромно.

  • Мадонна

Мадонна обожает кататься на велосипеде.

Поп-певица Мадонна серьезно озабочена состоянием окружающей среды и изменением климата. Звезда стала вегетарианкой и пользуется велосипедом, когда передвигается по городу. Даже перед концертами в других странах она отправляется на прогулки по городу на велосипеде. Езда на велосипеде помогает поддерживать форму. В обычной жизни Мадонна одеваются очень скромно, поэтому ее мало кто узнает на улицах.

  • Риз Уизерспун

Риз Уизерспун с детьми в парке.

Актриса Риз Уизерспун построила успешную карьеру в Голливуде, но популярность и миллионное состояние не мешают ей быть обычной заботливой матерью. Ее вместе с детьми часто видели в парке и детской площадке. Семья устраивала пикник и ела пиццу на природе. По сравнению с глубокими декольте и роскошными платьями на красных дорожках, в реальной жизни Уизерспун выглядит очень скромно.

  • Эшли Бенсон

Эшли Бенсон заправляет машину.

Американская актриса Эшли Бенсон ездит на автомобиле без водителя. Популярная звезда Голливуда показала в соцсетях, как заправляет машину на заправке. Эшли доказывает, что он такой же обычный человек, как и все остальные. На странице Бенсон более 20 миллионов подписчиков, за что она получает миллионные гонорары за рекламу.

  • Рианна

Рианна часто ходит в Макдональдс.

Певица Рианна не жалеет денег на дорогие брендовые наряды, особенно на красных дорожках. Однако чаще всего она не одевает бриллианты и яркие платья в обычной жизни. К тому же звезда каждый день не питается лобстерами и устрицами. К примеру, после съемкок фильма "8 подруг Оушена" она с актрисой Сандрой Буллок лакомилась бургерами в обычном кафе.

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