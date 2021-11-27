7 звезд-миллионеров, которые живут очень скромно. Фото

Чаще всего звезды-миллионеры демонстрируют свою роскошную жизнь в соцсетях, где кичатся дорогими особняками, драгоценными украшениями и автомобилями за миллионы долларов.

Однако некоторые селебриты ведут достаточно скромный и замкнутый образ жизни. Например, Рианна часто питается в фаст-фуде, Сара Джессика Паркер ездит на метро, а Киану Ривз годами носит старую одежду.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, кто из звезд зарабатывает миллионные гонорары, но живет очень скромно.

Киану Ривз

Видео дня

Киану Ривз – один из самых скромных актеров Голливуда. За свою карьеру он заработал миллионные гонорары, но вкладывает их не в роскошные автомобили и драгоценности, а в благотворительность. Актер финансирует детские больницы и исследования в области лечения рака. И вообще Киану ведет простой образ жизни: он может посидеть на тротуаре в старых джинсах, попивая сок, а потом вернуться домой на мотоцикле.

Сара Джессика Паркер

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер оказалась обычной жительницей Нью-Йорка. Знаменитость часто можно встретить в метро. Она даже рассказывала в соцсетях о своих приключениях в подземке. Икона стиля не раскошеливается на люксовые бренды, но это не мешает ей выглядеть потрясающе.

Кэтрин Зета-Джонс

Лауреат премии "Оскар" Кэтрин Зета-Джонс, несмотря на миллионное состояние, также не стесняется передвигаться на общественном транспорте. Папарацци сфотографировала Кэтрин и ее дочь Кэрис в метро. Актриса гордится тем, что мало чем отличается от простых людей. В реальной жизни она одевается очень скромно.

Мадонна

Поп-певица Мадонна серьезно озабочена состоянием окружающей среды и изменением климата. Звезда стала вегетарианкой и пользуется велосипедом, когда передвигается по городу. Даже перед концертами в других странах она отправляется на прогулки по городу на велосипеде. Езда на велосипеде помогает поддерживать форму. В обычной жизни Мадонна одеваются очень скромно, поэтому ее мало кто узнает на улицах.

Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун построила успешную карьеру в Голливуде, но популярность и миллионное состояние не мешают ей быть обычной заботливой матерью. Ее вместе с детьми часто видели в парке и детской площадке. Семья устраивала пикник и ела пиццу на природе. По сравнению с глубокими декольте и роскошными платьями на красных дорожках, в реальной жизни Уизерспун выглядит очень скромно.

Эшли Бенсон

Американская актриса Эшли Бенсон ездит на автомобиле без водителя. Популярная звезда Голливуда показала в соцсетях, как заправляет машину на заправке. Эшли доказывает, что он такой же обычный человек, как и все остальные. На странице Бенсон более 20 миллионов подписчиков, за что она получает миллионные гонорары за рекламу.

Рианна

Певица Рианна не жалеет денег на дорогие брендовые наряды, особенно на красных дорожках. Однако чаще всего она не одевает бриллианты и яркие платья в обычной жизни. К тому же звезда каждый день не питается лобстерами и устрицами. К примеру, после съемкок фильма "8 подруг Оушена" она с актрисой Сандрой Буллок лакомилась бургерами в обычном кафе.

Ранее OBOZREVATEL показывал: