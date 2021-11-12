7 неудачных зимних образов звезд, которые раскритиковали поклонники. Фото
Выглядеть осенью и зимой стильно, привлекательно и сексуально – сложно даже для звезд. Тренды меняются каждый год, а вещи быстро устаревают.
Но голливудских знаменитостей это не останавливает: они смело надевают устаревшие куртки, меховые изделия и чудаковатые шапки, которые в сочетании смотрятся не только странно, но и смешно. OBOZREVATEL собрал неудачные выходы звезд в холодное время года, наряды которых раскритиковали в сети.
Хелена Бонэм Картер
Актрису Хелену Бонэм Картер часто критикуют в сети за стиль "городской сумасшедшей". Женщина носит поношенную одежду, сочетает разные принты и причудливые шапки. В ее зимнем гардеробе есть тесный тренчкот, пальто с мехом, ушанка и вязаный берет. Под них звезда надевает яркие юбки, колготки и свитер.
Кира Найтли
Актриса Кира Найтли в жизни надевает многослойные бесформенные вещи, которые создают образ фрика. Однажды папарацци подловили знаменитость в обычном пуховике, мини-шляпе и объемных ботинках, которые называют луноходами.
Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус всегда привлекает внимание поклонников эпатажными появлениями на публике. Потому и зимой не обошлось без экспериментов. Звезда выбрала шубу из искусственного меха в цветах флага ЛГБТ. Благодаря яркой натуральной шубе в сочетании с бельем Сайрус неоднократно попадала в рейтинг самых неудачных нарядов.
Джастин Бибер
Джастин Бибер хотел одеться стильно зимой, но фанаты сравнили его с Чубаккой из "Звездных войн". Защитники животных также подвергли критике певца за выход в натуральном мехе. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Линдси Лохан
Несмотря на запреты и критику зоозащитников, актриса Линдси Лохан продолжает носить натуральный мех. Она легко объединяет в одном образе фиолетовые бархатные ботфорты с кожаными лосинами, а также черную шубу и бабушкин платок.
Сара Джессика Паркер
Актриса Сара Джессика Паркер пришла на фотосессию в свой магазин в экстравагантном сарафане с ромбами и клетчатой блузке с расклешенными рукавами. Наряд звезда дополнила ярко-малиновыми лосинами с ромбами, а наверх надела шубу с леопардовым принтом.
В обычной жизни звезда "Секса в большом городе" часто попадает в объективы папарацци в неприметных бесформенных пуховиках, растянутых шапках, очках и наушниках.
Мадонна
Певица Мадонна в обычной жизни одевается не менее эпатажно, чем на сцене. Однажды исполнительница надела черно-белый шарф, темные очки и неприметную черную куртку. Изюминкой зимнего образа стала огромная меховая шапка-ушанка, которая визуально увеличила голову Мадонны вдвое.
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