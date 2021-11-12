От булемии к анорексии: как звезды гонятся за 'идеальным' телом. Фото

Анорексия и булимия – психические заболевания, которые могут привести к летальным исходам. Эти расстройства часто встречаются у звезд, которые хотят заполучить "тело мечты". На психику знаменитостей, как правило, влияют "идеальные" фигуры в журналах и соцсетях или критика со стороны родных и поклонников.

Предлагаем ознакомиться со звездными историями об анорексии и булимии. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Дочь Джонни Деппа несколько лет назад боролась с анорексией. Тогда ей часто приходилось слышать комментарии по поводу собственного веса – она все реже выходила на премьеры или другие светские мероприятия. И это при том, что Лили-Роуз знала о проблеме и боролась с ней. Ей было сложно привести массу в норму.

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В конце концов, диетологи помогли звезде прийти в гармонию со своим телом: она правильно питается и больше не имеет проблем со здоровьем.

В 2020 году на платформе Netflix появился документальный фильм "Мисс Американа". В нем Тейлор рассказала о своей борьбе с расстройством пищевого поведения. Она считает, что причиной стали комментарии хейтеров в соцсетях.

В одном из своих интервью звезда сказала: "Всегда есть определенный стандарт красоты, до которого каждый "не дотягивает". Тогда мне было неприятно смотреть на свои фотографии. Казалось, что живот слишком большой. Это заставило меня голодать".

Сейчас Тейлор полностью здорова. Она надеется, что ее история поможет другим не верить в псевдостереотипы.

Певица заболела булимией после того, как "менее талантливой, но худой певице" досталась роль в школьном мюзикле. Келли полагала, что именно благодаря диетам ей удастся стать лучше.

Она смогла побороть комплексы после рождения дочери. Сейчас артистка гордится своим телом и не хочет рисковать здоровьем ради стандартов красоты.

Эта звезда делала все возможное, чтобы носить одежду как можно меньшего размера: корсеты, строгая диета, длительные тренировки в спортзале и т.д. А все началось с того, что продюсер группы Spice Girls, в составе которой была и Виктория, советовал девушкам худеть, чтобы повысить узнаваемость. С тех пор Бекхэм стала гораздо меньше есть. Это привело к анорексии.

Теперь девушка научилась правильному и сбалансированному питанию, что благоприятно влияет на ее самочувствие. Но борьба с болезнью продолжается до сих пор.

В 2007 году актриса потеряла маму. В результате Анджелина начала быстро худеть: она почти не ела и мало спала. Эмоциональные и психологические проблемы спровоцировали появление анорексии.

Никому не удавалось убедить женщину прибавить в весе. Со временем это смог сделать режиссер Роберт Стромберг: он сказал, что Джоли должна набрать 10 килограммов для роли в фильме "Малефисента". Здоровый вес актрисе удалось вернуть спустя 4 года.

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