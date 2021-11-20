Леди Гага, Ева Лонгория и другие звезды, которых не узнать без макияжа. Фото

Дария Скуб
Красота
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Леди Гага, Ева Лонгория и другие звезды, которых не узнать без макияжа. Фото

Звездам всегда хочется выглядеть ошеломляюще: на красных дорожках, в фильмах или в жизни. Для этого они тратят миллионы денег на бьюти-процедуры. И если часть звезд предпочитает минимум макияжа, без которого их можно с легкостью узнать, то другие – не могут выйти на светские мероприятия без "тонны косметики".

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие звезды перестарались с мейкапом, без которого их достаточно сложно узнать.

1. Леди Гага

Экстравагантная артистка любит ошеломлять публику ярким макияжем и незабываемыми нарядами (например, из сырого мяса). Кинематограф показал леди Гагу в новом амплуа. Она сыграла в драме "Звезда родилась" с минимумом макияжа. Так она доказала миру, что яркая одежда и косметика были лишь дополнением к образу. Без всего этого звезда имеет большой талант не только в пении, но и в актерской игре.

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Леди Гага любит яркий макияж глаз.
2. Кара Делевинь

Британская модель и актриса в жизни использует минимум косметики, или совсем отказывается от нее. Подписчики звезды в соцсетях знают, как она выглядит на самом деле. В то время как те, кто видит только глянцевые обложки журналов или ее фото на подиумах, не узнали бы Кару без макияжа.

Кара Делевинь без макияжа выглядит моложе.
3. Хайди Клум

Супермодель обладает естественной красотой. И все же визажисты перед ее выходом на подиум часто наносят немало косметики. 48-летнюю немку непросто узнать без макияжа.

Хайди Клум не похожа на себя без макияжа.
4. Кэти Холмс

Кэти без макияжа выглядит уставшей. А все потому, что визажисты акцентируют внимание на глазах актрисы: с помощью теней и стрелок делают взгляд более выразительным. Папарацци довольно легко "поймать" Холмс без макияжа, ведь она в повседневной жизни почти не красится.

Кэти Холмс без косметики выглядит уставшей.
5. Лиза Кудроу

Звезда ситкома "Друзья" без макияжа вполне выглядит на свой возраст – 58 лет: у нее видны морщинки и седые волосы. Когда актриса выходит на красную дорожку, кажется, что и не прошло более 10 лет с момента завершения съемок сериала: такая же улыбчивая и ухоженная.

Лиза Кудроу без макияжа с косметикой.
6. Ева Лонгория

Звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" для публичных мероприятий всегда наносит большое количество косметики. Она контурингом подчеркивает особенности внешности. В повседневной жизни Ева почти не наносит макияж.

Еву Лонгорию без косметики не узнать.
7. София Вергара

Софию редко можно увидеть без косметики. Актриса не только на сцене или в кино, но и в повседневной жизни любит делать яркий макияж. Чаще всего она с помощью теней и стрелок делает глаза более выразительными.

София Вергара без косметики и с макияжем.

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