Леди Гага, Ева Лонгория и другие звезды, которых не узнать без макияжа. Фото

Звездам всегда хочется выглядеть ошеломляюще: на красных дорожках, в фильмах или в жизни. Для этого они тратят миллионы денег на бьюти-процедуры. И если часть звезд предпочитает минимум макияжа, без которого их можно с легкостью узнать, то другие – не могут выйти на светские мероприятия без "тонны косметики".

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие звезды перестарались с мейкапом, без которого их достаточно сложно узнать.

Экстравагантная артистка любит ошеломлять публику ярким макияжем и незабываемыми нарядами (например, из сырого мяса). Кинематограф показал леди Гагу в новом амплуа. Она сыграла в драме "Звезда родилась" с минимумом макияжа. Так она доказала миру, что яркая одежда и косметика были лишь дополнением к образу. Без всего этого звезда имеет большой талант не только в пении, но и в актерской игре.

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Британская модель и актриса в жизни использует минимум косметики, или совсем отказывается от нее. Подписчики звезды в соцсетях знают, как она выглядит на самом деле. В то время как те, кто видит только глянцевые обложки журналов или ее фото на подиумах, не узнали бы Кару без макияжа.

Супермодель обладает естественной красотой. И все же визажисты перед ее выходом на подиум часто наносят немало косметики. 48-летнюю немку непросто узнать без макияжа.

Кэти без макияжа выглядит уставшей. А все потому, что визажисты акцентируют внимание на глазах актрисы: с помощью теней и стрелок делают взгляд более выразительным. Папарацци довольно легко "поймать" Холмс без макияжа, ведь она в повседневной жизни почти не красится.

Звезда ситкома "Друзья" без макияжа вполне выглядит на свой возраст – 58 лет: у нее видны морщинки и седые волосы. Когда актриса выходит на красную дорожку, кажется, что и не прошло более 10 лет с момента завершения съемок сериала: такая же улыбчивая и ухоженная.

Звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" для публичных мероприятий всегда наносит большое количество косметики. Она контурингом подчеркивает особенности внешности. В повседневной жизни Ева почти не наносит макияж.

Софию редко можно увидеть без косметики. Актриса не только на сцене или в кино, но и в повседневной жизни любит делать яркий макияж. Чаще всего она с помощью теней и стрелок делает глаза более выразительными.

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