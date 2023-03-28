7 звездных невест, которые выходили замуж в черном платье. Фото

К свадьбе всемирно известных звезд приковано внимание миллионов поклонников. Некоторые знаменитости устраивают эпатажные и нетрадиционные церемонии, чтобы еще больше подогреть интерес публики.

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Некоторые звездные невесты не боятся сглазить свою судьбу и идут под венец в черном наряде. Кому-то этот образ не принес семейного счастья, а некоторые вместе в браке много лет. OBOZREVATEL рассказывает о селебрити, которые вышли замуж в черных платьях.

Мэрилин Монро

Голливудская актриса Мэрилин Монро 14 января 1954 вышла второй раз замуж в черном платье за 250 долларов. В Сан-Франциско она обручилась с бейсболистом Джо ДиМаджио, с которым она встречалась два года. С любимым звезда познакомилась во время свидания вслепую. Поклонники считают, что Мэрилин выбрала черно-коричневое платье, потому что так же купила его, вслепую и по дешевке. Брак Монро и ДиМаджио длился всего 274 дня, семья распалась из-за бытовых ссор.

Сара Джессика Паркер

Актриса Сара Джессика Паркер 19 мая 1994 года вышла замуж за Мэтью Бродерика, с которым живет до сих пор и воспитывает детей. Однако звезда пожалела о том, что не надела традиционное белое платье. Паркер заметила, что сейчас изменила бы свое решение. Они с мужем относились к этому событию, как к обычной вечеринке.

Аврил Лавин

Певица Аврил Лавин вышла замуж за вокалиста Чада Крюгера 1 июля 2013 года. На церемонии невеста была в черном, а для традиционного предсвадебного ужина выбрала белые наряды. Аврил хотела, чтобы свадьба была действительно незабываемой и лучшей. Праздник проходил в замке во Франции. Кроме этого, молодожены ели черный торт, Лавин держала в руках черный букет, а визажисты сделали макияж в стиле smoky eyes. Их семейное счастье длилось не долго, в 2015 году пара развелась из-за постоянных ссор.

Тина Тернер

Певица Тина Тернер в 73 года вышла замуж за 57-летнего продюсера Эрвина Баха 4 июля 2013 года. До этого пара была вместе более 30 лет. Свадьба проходила на вилле с видом на Женевское озеро в городе Кюснахт. Пришли поздравить молодоженов 120 гостей, все они были одеты в белое, а сама невеста в черно-зеленое платье.

Шеней Граймс

Свадьба актрисы Шеней Граймс была очень экстраординарной. Невеста была не похожа на других не только потому что была в черном платье, но и потому что курила прямо на церемонии и пила много вина. Нарядыза 4900 долларов для Граймс сшила дизайнер Vera Wang, которая ввела моду на черные свадебные платья. Звезда сериала "90210: Новое поколение" вышла замуж за музыканта Джоша Бича 10 мая 2013 года. Пара все еще вместе и воспитывает двоих детей.

Либерти Росс

Супермодель Либерти Росс вышла замуж за бизнесмена Джими Айовина 14 февраля 2016 года. Дресс-код 300 гостей свадьбы соответствовал Дню влюбленных: все женщины были в красных платьях, а мужчины в смокингах. Однако невеста решила особо выделиться, надев черный наряд с фатой и эпатажной тиарой. Айовин надел синий бархатный смокинг. Пара все еще вместе и воспитывает двоих детей Росс от первого брака.

Шерил Коул

Британская певица Шерил Коул вышла замуж за бизнесмена Жана-Бернарда Фернандеса-Версини 7 июля 2014 года. Вечеринку для друзей пара устроила в одном из закрытых клубов Лондона. Перед свадьбой пара встречалась несколько месяцев, потому поспешный брак распался спустя два года. Свадебное платье черного цвета не принесло счастья.

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