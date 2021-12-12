10 курьезов на свадьбе, которые насмешили сеть. Фото и видео
День свадьбы – это важное событие, которое должно пройти по плану без неожиданностей и эксцессов. Однако торжество действительно становится ярким и запоминающимся, когда случаются курьезы.
В сеть часто попадают кадры уморительных свадебных фейлов: разрушенный торт, горящий ресторан и другие свадебные моменты. OBOZREVATEL собрал фото и видео с молодоженами, которым просто не повезло.
Креативные молодожены придумали, как сделать так, чтобы их увидели все гости. Влюбленные поднялись на высоту на экскаваторе, но что-то пошло не так.
Молодожены опрокинули праздничный торт прямо перед гостями.
Даже старые трубы украсили перед свадьбой, но такой декор только вызвал сочувствие у гостей.
Любимец требует внимания во время церемонии.
Гостья пришла на свадьбу в белом платье, похожим на наряд невесты.
Десерты привезли в машине, но на свадебный стол они так и не попали.
Неудачный декор в стиле "hand made" повесили в подъезде.
Из-за фейверка во время первого танца молодоженов в ресторане воспламенился потолок.
Трехэтажный торт сломали накануне свадьбы.
В помещении запустили фейерверки, не подумав о том, что из-за дыма нечем будет дышать.
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