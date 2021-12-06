7 зарубежных звезд 40+, которые критикуют пластическую хирургию. Фото

Стандарты красоты диктуют правила, как должна выглядеть женщина. У людей настолько укоренилось это видение идеала, что они начинают критиковать тех, кто отличается – морщинами или любыми другими изъянами внешности. Поэтому многие знаменитости уже в молодом возрасте ложатся под нож хирурга, чтобы исправить свои недостатки.

Но есть и селебрити, которые приняли себя полностью и даже после 50 лет не собираются делать пластические операции. OBOZREVATEL решил рассказать о самых уверенных в себе знаменитостях, которые отказались от услуг пластических хирургов.

Pink – 42 года

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Певица Pink рассказала, что в 40 лет у нее появились морщинки и увеличился нос. Несмотря на изменения, исполнительница поделилась, что никогда не ляжет под нож и не будет колоть ботокс. Звезда выступает против инъекций красоты.

"Мне повезло, потому что я никогда не зависела от своей внешности", – написала Pink в Twitter.

Джулианна Мур – 61 год

Актриса и писательница Джулианна Мур также осуждает тех, кто каким-то образом трансформировал свою внешность. В интервью изданию Lumity она рассказала, что не делает инъекции и пластику, потому что боится исказить свое лицо. 61-летняя звезда Голливуда подчеркнула, что у нее хорошие гены, и это позволяет ей сохранять естественную красоту.

Кейт Уинслет – 46 лет

Голливудская звезда Кейт Уинслет не стесняется критиковать своих коллег, злоупотребляющих пластикой. В интервью изданию The Telegraph она рассказала, что ее родители воспитывали по-другому.

"Это противоречит моей морали, я считаю совершенной природную красоту. Я никогда не сдамся", – сказала Уинслет.

Лауреат "Оскара" также добавила, что актрисы не имеют права замораживать выражение своего лица, поскольку после такого их не позовет ни один режиссер.

Рейчел Хантер – 52 года

Фотомодель и актриса Рэйчел Хантер призналась, что раньше делала инъекции красоты, но отказалась от пластики. Звезда поделилась в интервью каналу TODAY, что ее взгляды на эту тенденцию изменились после того, как она начала путешествовать по миру. Однако 52-летняя Рэйчел не критикует тех, кто прибегает к пластике и считает, что это дело каждого.

Хэлли Берри – 55 лет

Хэлли Берри признавалась, что на нее действует очень большое давление со стороны общества, которое заставляет ложиться под нож и улучшать внешность. Однако звезда стоит на своем и не собирается прибегать к экспериментам.

Хэлли уверяет, что несколько раз задумывалась над подтяжкой, но все-таки не решилась. Об этом она рассказала в интервью Yahoo! Beauty.

"Старение естественно и оно произойдет со всеми нами. Я хочу быть похожей на себя, даже если это моя "старая" версия" – поделилась 55-летняя актриса.

Сальма Хаек – 55 лет

Актриса Сальма Хаек уверяет, что не совершала никаких хирургических вмешательств и не колола ботокс. Об этом она рассказала журналу InStyle еще в 2010 году. Звезда подчеркнула, что это ужасно, когда девочки в 20 лет делают инъекции в лицо и губы.

Джулия Робертс – 54 года

Актриса Джулия Робертс в интервью журналу Elle также подвергла критике женщин, которые полностью меняют себя к пожилому возрасту. Также звезда хочет, чтобы дети видели ее разной: разъяренной, счастливой и смущенной.

Однако стандарты Голливуда требуют пластики. Робертс подчеркнула, что пошла на большой риск, отказавшись от подтяжки лица.

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