Телефонистки, печатницы и косари: самые престижные профессии СССР, которых больше нет. Фото
Из-за стремительного технологического прогресса и развития науки после распада СССР появилось множество новых профессий. При этом потребность в колхозниках, телефонистках и печатниках отпала.
Вместо них работают компьютеры, комбайны, культиваторы и садовая техника. OBOZREVATEL собрал список самых популярных профессий в Советском Союзе, которые раньше считались очень затребованными, а сейчас канули в лету.
Рабочие на поле
Рабочие на поле были очень востребованы в СССР. Начиная с весны и до поздней осени работники колхозов каждый день тяжело трудились на огороде и в полях. Сначала вручную высаживали семена, потом пололи, позже собирали урожай и сеяли пшеницу на зиму. Площадь засаженных участков была невероятной величины – сотни гектаров. Благодаря технологическому прогрессу теперь землю обрабатывают машины.
Киномеханик
Чтобы стать киномехаником и заправлять пленку в проекторы, нужно было получить образование в училище, поэтому рабочих кадров часто не хватало. Представители этой профессии работали на несколько кинотеатров сразу, поскольку освоить аппарат мог не каждый. Кроме того, в обязанности входило резать куски ленты по 300 метров, чтобы на один моток помещалось 10-20 минут фильма.
Телефонист
Чтобы просто позвонить человеку, сначала нужно было связаться с телефонистом, который перенаправлял сигнал в определенную точку. Чаще всего на такую работу принимали женщин с приятным голосом. Эта профессия была престижной в Союзе, но с приходом мобильной связи и интернета в ней просто отпала надобность.
Печатник
Печатники работали на многих заводах, в полиграфии и государственных учреждениях. Женщины часами набирали тексты на клавишах, похожих на клавиатуру компьютера. Сейчас печатный станок заменили ноутбуками, планшетами и компьютерами.
Косарь
Косари работали в СССР на каждом колхозе. Они косили траву и делали запасы на зиму, чтобы животным на ферме было что есть. Утром мужчины в деревне просыпались и уходили до обеда. За один день работник мог обработать несколько соток. Сейчас сено на больших фермах заготавливают специальные машины.
Каменщики
Каменщики выполняли каторжную работу и часто умирали прямо в карьерах. Работники могли круглые сутки добывать горные породы, которые потом использовались для строительства. К счастью, сейчас камни дробят под руководством людей специализированной техникой.
Счетчицы
Помимо бухгалтеров на многих предприятиях работали женщины, которые с помощью счетов исчисляли огромные суммы. Трудно представить, что несколько десятков лет назад не было калькулятора в свободном доступе.
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