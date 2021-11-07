Телефонистки, печатницы и косари: самые престижные профессии СССР, которых больше нет. Фото

Из-за стремительного технологического прогресса и развития науки после распада СССР появилось множество новых профессий. При этом потребность в колхозниках, телефонистках и печатниках отпала.

Вместо них работают компьютеры, комбайны, культиваторы и садовая техника. OBOZREVATEL собрал список самых популярных профессий в Советском Союзе, которые раньше считались очень затребованными, а сейчас канули в лету.

Рабочие на поле

Видео дня

Рабочие на поле были очень востребованы в СССР. Начиная с весны и до поздней осени работники колхозов каждый день тяжело трудились на огороде и в полях. Сначала вручную высаживали семена, потом пололи, позже собирали урожай и сеяли пшеницу на зиму. Площадь засаженных участков была невероятной величины – сотни гектаров. Благодаря технологическому прогрессу теперь землю обрабатывают машины.

Киномеханик

Чтобы стать киномехаником и заправлять пленку в проекторы, нужно было получить образование в училище, поэтому рабочих кадров часто не хватало. Представители этой профессии работали на несколько кинотеатров сразу, поскольку освоить аппарат мог не каждый. Кроме того, в обязанности входило резать куски ленты по 300 метров, чтобы на один моток помещалось 10-20 минут фильма.

Телефонист

Чтобы просто позвонить человеку, сначала нужно было связаться с телефонистом, который перенаправлял сигнал в определенную точку. Чаще всего на такую работу принимали женщин с приятным голосом. Эта профессия была престижной в Союзе, но с приходом мобильной связи и интернета в ней просто отпала надобность.

Печатник

Печатники работали на многих заводах, в полиграфии и государственных учреждениях. Женщины часами набирали тексты на клавишах, похожих на клавиатуру компьютера. Сейчас печатный станок заменили ноутбуками, планшетами и компьютерами.

Косарь

Косари работали в СССР на каждом колхозе. Они косили траву и делали запасы на зиму, чтобы животным на ферме было что есть. Утром мужчины в деревне просыпались и уходили до обеда. За один день работник мог обработать несколько соток. Сейчас сено на больших фермах заготавливают специальные машины.

Каменщики

Каменщики выполняли каторжную работу и часто умирали прямо в карьерах. Работники могли круглые сутки добывать горные породы, которые потом использовались для строительства. К счастью, сейчас камни дробят под руководством людей специализированной техникой.

Счетчицы

Помимо бухгалтеров на многих предприятиях работали женщины, которые с помощью счетов исчисляли огромные суммы. Трудно представить, что несколько десятков лет назад не было калькулятора в свободном доступе.

Ранее OBOZREVATEL показывал: