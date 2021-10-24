Медицина, образование и стабильность: главные мифы об СССР. Фото

Советский Союз распался 30 лет назад. Но некоторые до сих пор ностальгируют по тем временам, не задумываясь, что на самом деле эти идеализированные представления о СССР противоречат реальным фактам.

OBOZREVATEL решил опровергнуть главные мифы о "золотом веке" СССР, в том числе об "утерянных" достатке, качественной медицине и образовании.

"Советская система образования – лучшая"

Многие уверяют, что система образования в СССР была бесспорно лучшей. Однако, мало кто вспоминает и говорит о расизме, недостатках и некомпетентной профессуре в высших учебных заведениях.

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В приемной комиссии университетов действовали строгие ограничения по классовому и национальному признаку. С 1960 по 1980 год евреев вообще не принимали на математические специальности.

Везде пропагандировали коммунистическую идеологию и боготворили вождей. Студенты подробно изучали биографию деятелей КПСС.

Подозрительных преподавателей, студентов и детей диссидентов отчисляли из вузов за политические взгляды. Историю в школах преподавали только ту, где не было разногласий с идеологией. Замалчивали о репрессиях и голодоморе.

"Качественная бесплатная медицина в СССР"

На самом деле Советская медицина во многом отставала от европейской и американской. Еще в конце 1980-х в больницах использовались многоразовые иглы и стеклянные шприцы для инъекций.

В СССР часто "лечили" людей в санаториях, а также практиковали народные методы врачевания, которые иногда вредили пациентам еще больше.

К примеру, в 1980-х стали бешено популярны гомеопатические лекарства, поскольку народ не хотел месяцами лежать в стационарах, принимать капельницы и терпеть жесткое отношение врачей. А против диссидентов использовали карательную психиатрию. Им кололи инъекции, из-за которых люди за месяц превращались в "овощи".

"В Союзе все жили в роскоши"

Советский Союз распался во время тотального экономического кризиса, когда в магазинах был дефицит, а на работах не выдавали зарплаты. Жилье, землю, гараж и автомобиль распределяли на работе, однако чаще всего по "серым" схемам. Люди записывались в очереди, чтобы получить необходимое средство передвижения или квартиру, и могли ждать годами.

"Уверенность в завтрашнем дне"

Большинство граждан СССР даже не могли представить себе обвал советской системы, поскольку долгие годы шла пропаганда стабильности в государстве. Но эта стабильность обернулась крахом, когда произошла гиперинфляция, и люди потеряли все свои сбережения на книжке. Уверенность в завтрашнем дне превратилась в хаос и нищету.

"Дружба народов"

В СССР пытались объединить все народы государства, но ведущая роль в дружбе предоставлялась россиянам. Шовинистические настроения вождей Союза всегда не нравились другим республикам, которые были в составе СССР.

Политика была направлена на то, чтобы избавиться от внутренних конфликтов между национальностями. Арку дружбы народов в Киеве называли "игом", который символизировал тяжелую ношу украинцев в составе Союза.

Кроме того, иностранцы боялись дружить с "советами". Коммунистическая власть пыталась объясниться с другими странами, однако те боялись сотрудничества из-за ядерной опасности и постоянных конфликтов.

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