Михалков, Антонов и другие звезды, которые стали миллионерами в СССР: как им это удалось

Некоторым звездам СССР удалось прилично разбогатеть и даже заработать миллионное состояние, несмотря на декларируемые Коммунистической партией принципы полного социального равенства. Среди них – певцы, писатели и даже шахматисты.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать больше о четырех известных личностях, которые получали огромную для советских времен зарплату. Они были одними из немногих, кто не скрывал свои доходы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Советская певица, которая исполняла народные и эстрадные песни, объездила с гастролями 62 страны мира, в чем ей не помешал даже "железный занавес".

Женщина была очень популярной и, соответственно, хорошо зарабатывала на своем творчестве. Так, ее пластинки разошлись тиражом свыше 6 млн копий. Интересно, что ее репертуар насчитывал более 2 тыс. певческих произведений.

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Женщина значительные суммы денег "конвертировала" в украшения, так как обожала ювелирные изделия и часто носила шикарные кольца, серьги и колье на публике.

Общую стоимость украшений Зыкиной оценивают на уровне более 2,2 млн долларов.

Композитор в советское время не скрывал свои заработки. Сообщалось, что при среднем окладе в СССР в 120 рублей он получал 15 тыс. заработной платы в месяц. Сейчас же 76-летний мужчина подробностей о своем состоянии не раскрывает.

В молодости у него была квартира, рояль и автомобиль, при чем он жаловался на дефицит и огромные очереди, чтобы что-то купить.

Интересно, что трудовую деятельность Антонов начал в 14 лет, работая руководителем хора в депо и получая за это 60 рублей.

Писатель, военный корреспондент и сценарист был одним из немногих, кто номинально и официально считался миллионером в Советском Союзе.

Дело в том, что доход литератора зависел от тиража его произведений, а книги Михалкова выпускались в невероятном количестве.

Так, к 2008 году суммарный тираж его изданий составил, по разным оценкам, около 300 млн экземпляров. Стоит отметить, что основную известность писателю принесли его произведения для детей.

Шахматист, двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975-1985), политик Карпов во время существования Советского Союза побеждал практически всех соперников по игре.

Доходы мужчины существенно росли, когда он выигрывал на международных турнирах. Когда-то на вопрос, можно ли его называть легальным советским миллионером, шахматист ответил утвердительно.

Кроме того, обладатель девяти шахматных "Оскаров" – один из известнейших филателистов. Его коллекцию марок оценивают в 13 млн долларов.

Как писал OBOZREVATEL, 30 октября умер известный советский и украинский актер Алексей Колесник. Причиной трагедии знакомые артиста назвали COVID-19. Напомним, что 71-летний мужчина был родом из Полтавской области.