10 изобретений, которые скопировал Советский Союз у "загнивающего Запада". Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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В СССР утверждали, что эти изобретения принадлежат стране

Советский Союз стал синонимом всего самого лучшего. И многие до сих пор гордятся тем, что на самом деле не принадлежит бывшему государству.

Отечественные автомобили, ракеты и бытовые вещи оказались точной копией европейских и американских изобретений. OBOZREVATEL рассказывает о "украденных" приборах и технике времен СССР.

  • Баллистическая ракета

Слева – немецкая ракета Фау-2 в 1944 году, справа – советская ракета Р1 в 1948 году.

Военным конструкторам СССР часто посвящали дифирамбы о гениальности. Однако проекцию первой баллистической ракеты Р1 (1948 год) украли у немецкой "Фау-2", которая еще в 1944 году впервые взорвалась в Лондоне.

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  • Советские автомобили

Справа – советский "Газ-А" 1932 года, слева – американский "Ford Model A" 1927 года.

Культовый автомобиль "Газ-А" выпускали в СССР в 1932-1936 годах. Однако его модель скопировали у американского "Ford Model A" 1927-1931 годов.

Разработчики даже эмблему решили не менять, а просто написали другое название. США тогда не были врагом для Союза, поэтому именно их технологии легли в основу индустриализации.

Слева – немецкий Opel Kadett К38 (1938 год), а справа – советский Москвич 400 (1946 год).

Советский "Москвич 400" выпустили в 1946 году. Его модель успешно скопировали с немецкого авто "Opel Kadett К38", который уже ездил по улицам в 1937 году.

Слева – итальянский "Fiat 600", а справа – "ЗАЗ-965".

Легендарный "ЗАЗ-965" выпустили в 1960 году, однако его дизайн полностью скопировали с итальянского "Fiat 600", который вышел на 5 лет раньше.

Советский ЗАЗ скопировали у итальянцев.

Советский "ЗАЗ-2101" впервые появился в 1970 году. Это была первая лицензионная копия, которую купили в СССР. Итальянский "Fiat 124" выпустили в 1966 году. Ранее инженеры незаконно делали плагиат.

  • Бытовая техника

Мясорубку в СССР также скопировали.

Качественную, удобную и неповторимую мясорубку "Ленинград" скопировали у немецких мастеров, которые разработали этот прибор еще в начале 20 века.

Бритву "Идеал" скопировали у немцев.

В СССР также повторили известную бритву, которой пользовались все мужчины. Торговая марка "Gillette" выпустила ее в 1958 году. В Союзе станок появился под названием "Идеал" в 1970 году.

Слева – фотоаппарат "Hasselblad 1600f", а справа – "Салют".

Фотоаппарат "Hasselblad 1600f" выпустили в 1947 году, а его советскую копию "Салют" показали только в 1957 году.

Слева проигрыватель "Grundig Record", а справа – "Мелодия".

Советский музыкальный проигрыватель "Мелодия МГ-56" показали в 1956 году, но немецкий "Grundig" вышел в 1955 году.

Японский калькулятор "Sharp EL-805" – слева, а советская "Электроника" – справа.

Японцы первыми придумали калькулятор "Sharp EL-805" в 1973 году. В СССР через год выпустили аналогичную модель под названием "Электроника".

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