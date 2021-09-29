10 изобретений, которые скопировал Советский Союз у "загнивающего Запада". Фото

Советский Союз стал синонимом всего самого лучшего. И многие до сих пор гордятся тем, что на самом деле не принадлежит бывшему государству.

Отечественные автомобили, ракеты и бытовые вещи оказались точной копией европейских и американских изобретений. OBOZREVATEL рассказывает о "украденных" приборах и технике времен СССР.

Баллистическая ракета

Военным конструкторам СССР часто посвящали дифирамбы о гениальности. Однако проекцию первой баллистической ракеты Р1 (1948 год) украли у немецкой "Фау-2", которая еще в 1944 году впервые взорвалась в Лондоне.

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Советские автомобили

Культовый автомобиль "Газ-А" выпускали в СССР в 1932-1936 годах. Однако его модель скопировали у американского "Ford Model A" 1927-1931 годов.

Разработчики даже эмблему решили не менять, а просто написали другое название. США тогда не были врагом для Союза, поэтому именно их технологии легли в основу индустриализации.

Советский "Москвич 400" выпустили в 1946 году. Его модель успешно скопировали с немецкого авто "Opel Kadett К38", который уже ездил по улицам в 1937 году.

Легендарный "ЗАЗ-965" выпустили в 1960 году, однако его дизайн полностью скопировали с итальянского "Fiat 600", который вышел на 5 лет раньше.

Советский "ЗАЗ-2101" впервые появился в 1970 году. Это была первая лицензионная копия, которую купили в СССР. Итальянский "Fiat 124" выпустили в 1966 году. Ранее инженеры незаконно делали плагиат.

Бытовая техника

Качественную, удобную и неповторимую мясорубку "Ленинград" скопировали у немецких мастеров, которые разработали этот прибор еще в начале 20 века.

В СССР также повторили известную бритву, которой пользовались все мужчины. Торговая марка "Gillette" выпустила ее в 1958 году. В Союзе станок появился под названием "Идеал" в 1970 году.

Фотоаппарат "Hasselblad 1600f" выпустили в 1947 году, а его советскую копию "Салют" показали только в 1957 году.

Советский музыкальный проигрыватель "Мелодия МГ-56" показали в 1956 году, но немецкий "Grundig" вышел в 1955 году.

Японцы первыми придумали калькулятор "Sharp EL-805" в 1973 году. В СССР через год выпустили аналогичную модель под названием "Электроника".

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