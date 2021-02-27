Деми Мур после неудачной пластики показала новое фото

58-летняя голливудская актриса Деми Мур после того, как ее обвинили в неудачной пластике лица, опубликовала новое фото и показала, как выглядит она сейчас.

Соответствующий кадр знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Новое фото Деми Мур после пластики поразило поклонников, поскольку в кадре видно явные изменения внешности звезды.

На снимке, который Деми Мур разместила в Instagram, она позирует сидя на полу в своей квартире посреди разбросанных вещей. Звезда сообщила, что делает генеральную уборку и решила поиграть в переодевания.

Пользователи сети в комментариях под фото Деми Мур заявили, что не узнали ее из-за слишком отретушированной кожи и отсутствием морщин.

"О боже, она испортила себе лицо!", "Изменилась до неузнаваемости", "Что она сделала со своим лицом? У нее другой рот. Так грустно, она всегда была великолепной женщиной", – писали поклонники в Instagram.

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