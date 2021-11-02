Дети без подгузников и завтрак без кофе: какие товары были в страшном дефиците в СССР. Фото

Сейчас никого не удивят экзотические фрукты прямиком из Таиланда, бразильские сорта и десятки видов детских подгузников в местном супермаркете. Однако в СССР все было иначе. В советской глуши никогда не видели киви, а гигиенические прокладки делали самостоятельно из ваты и тряпочек.

Власти Союза действовали же только на благо: улучшали имидж государства на мировой арене, но не делали ничего, чтобы улучшить качество жизни людей. Люди же приспосабливались как могли даже не задумываясь, какое изобилие товаров было за границей.

OBOZREVATEL рассказывает о самых дефицитных и необходимых товарах в СССР, которые невозможно было достать.

Заморские фрукты

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Обычные бананы, апельсины, киви, персики и даже виноград – были невероятной диковинкой для советских людей. Мандарины появлялись только к Новому году, за ними выстраивались в очереди на морозе, когда несколько ящиков завозили в гастроном. Люди даже фотографировали новогодний банкет на камеру, где главными вкусностями были цитрусовые. В маленьких поселках заморских фруктов на полках магазинов не было никогда.

Подгузники

Подгузников в СССР не было, они начали появляться только в 1991 году. Все балконы были завешены пеленками, а стирка в квартире, где живет малыш, не прекращалась никогда. Советские женщины собственноручно шили многоразовые детские трусы из ткани. В мире же одноразовые подгузники уже широко использовались в 60-х.

Качественный сыр, кроме "Российского"

Формально сыр в Советском Союзе был, однако его трудно назвать вкусным и стоил он недешево. Сырная масса под брендом "Российский" пахла испорченным молоком. Также продавался копченый и плавленый сыр, но этот вид продукта чаще всего брали только на закуску под самогон. Такие "дивные" наименования сыров, как пармезан, моцарелла и камамбер стали доступными уже в 90-х.

Гвозди

Гвоздей и других строительных материалов не было в свободной продаже в Союзе. Их приходилось доставать на стройках у знакомых прорабов, взамен на деньги или бутылку алкоголя. Гвозди можно было найти и на заводах, поэтому сотрудники их просто воровали по несколько штук в день. Даже поговорка ходила: "Ты здесь хозяин, а не гость – тащи с работы каждый гвоздь".

Морепродукты

В Союзе морепродукты также были дефицитным товаром. Это довольно странно, поскольку СССР моря омывали со всех сторон. О мидиях, креветках и кальмарах советские люди даже не догадывались, но вкус настоящей икры помнят все. Ее везли из дальних портовых городов, например, Владивостока. Единственное, что было в советских гастрономах, это – крабовые палочки, морская капуста, сельдь и рыбные консервы.

Зарубежная литература

Все книжные магазины были забиты сборниками Суслова, Маркса и советской идеологической литературой. Иностранные издания привозили в нескольких экземплярах, но их моментально разбирали. Поэтому во многих городах работали "черные книжные рынки", где бумажные иностранные издания продавали гораздо дороже.

Кофе

В Советском Союзе кофе был страшным дефицитом. Только в Москве и Киеве напиток был более доступным. Часто его везли из-за границы и угощали гостей только по праздникам. Людям было все равно, растворимый или молотый кофе, главное – не цикорий или ячменный заменитель. Даже банки из-под кофе не выбрасывали, а хранили там пуговицы, нити или украшения, поскольку внутри еще долго сохранялся аромат.

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