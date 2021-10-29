Любимый дворовой спорт СССР, который почти пропал в Украине

Это сегодня, живя в одном доме, можно не знать соседа, а детям зачастую интереснее гаджеты, чем догонялки со сверстниками. Тогда как в Союзе после школы и работы во дворах кипела жизнь. Взрослые "забивали козла", а дети разрисовывали асфальт и устраивали "вышибалу".

OBOZREVATEL собрал пятерку популярных в СССР видов дворового спорта, который практически пропал в наши дни.

1. Городки. По ним в СССР просто сходили с ума. Игра, покорившая еще Петра I, быстро прижилась в Союзе. В нее играли все – от простых рабочих до академиков и самого Сталина. Существовала даже сборная РСФСР по городошному спорту. Сначала игра проходила в основном на земле, а биты изготавливали из дерева. Но в 20-е годы ХХ века появились первые площадки с твердым бетонным покрытием и окованные биты.

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В 1933 году у городошного спорта появились официальные правила, в которых определили 15 игровых фигур-городков, которые составляют из чурок. Затем бросающий отходит на оговоренное расстояние — от 6,5 до 13 метров, — и посылает биту так, чтобы разбить фигуру. И побеждает тот, кому понадобиться меньше попыток.

2. Домино. Во времена Союза, наверное, не было ни одного двора, где бы не "забивали козла". Домино считалось мужской игрой преимущественно для пенсионеров и рабочих. А интеллигенты предпочитали отдыхать за игрой в шахматы и шашки в городских парках. Молодежь и мужчины среднего возраста "рубились" в карты.

В домино требовалось от двух до четырех участников и кости. Каждый символ из набора в оригинале имеет числовое значение. Сумма точек всех костей одного игрального набора домино – 168. В процессе игры выставлялись в ряд кости, которые соприкасались половинками с одинаковым количеством точек. Кто первым заканчивал, тот и побеждал, а остальные считали остаток. По договоренности партия игралась до 200, 300 и даже 500 очков.

3. Пионербол. Это чистый продукт СССР, который появился в 30-х годах. За основу новой игры для пионеров взяли правила волейбола, но мяч после подачи не отбивают, а ловят двумя руками. После этого игрок имеет право сделать одну передачу или сделать не более трех шагов и перебросить мяч через сетку так, чтобы соперник его не словил.

И вскоре эта "пионерская" игра стала популярной среди студентов и взрослых. Особенно в детских лагерях, на природе или пляже.

4. Вышибалы или выбивной. Динамичная игра с мячом увлекала детей всех возрастов. И принимать в ней участие могло от трех игроков и при желании до пары десятков. Участники делились на вышибал и водящих, которые эти водящие должны были выбить мячом из борьбы на игровом поле в 8-10 метров. И каких только ударов ни придумали за время существования вышибал – "картошка", "свеча", "ручеек", "солдатик".

Сегодня эта детская игра переросла в достаточно травматичный вид спорта – доджбол с международными правилами. Две команды по 6 человек соревнуются на прямоугольной площадке 15х9 метров. Команды на три метра отходят от центра, где лежат 6 мячей. По команде эти мячи нужно схватить раньше соперника, но не более трех на команду. После чего игроки должны "выбить" соперника, который, в случае попадания, покидает площадку.

5. Классики. Это преимущественно детская игра, но отлично развивала ловкость, силу ног, а также меткость бросавшего камень. А совсем малыши хорошо запоминали цифры. По сути для классиков требуется еще меньше, чем для предыдущих видов: мелки, асфальтовая площадка и камушек. А играть можно даже одному.

Для игры рисуешь мелом клетки с цифрами в определенной последовательности и можно прыгать. Задача – попасть камнем в нужную клетку, допрыгать до нее на одной или двух ногах и вернуться обратно тем же путем, не наступая на линии. Победит тот, кто пройдет путь от единички до десятки.