Любимый дворовой спорт СССР, который почти пропал в Украине

Елена Павлова
Елена Павлова
Другие виды спорта
4 минуты
3,4 т.
Игра СССР

Это сегодня, живя в одном доме, можно не знать соседа, а детям зачастую интереснее гаджеты, чем догонялки со сверстниками. Тогда как в Союзе после школы и работы во дворах кипела жизнь. Взрослые "забивали козла", а дети разрисовывали асфальт и устраивали "вышибалу".

OBOZREVATEL собрал пятерку популярных в СССР видов дворового спорта, который практически пропал в наши дни.

1. Городки. По ним в СССР просто сходили с ума. Игра, покорившая еще Петра I, быстро прижилась в Союзе. В нее играли все – от простых рабочих до академиков и самого Сталина. Существовала даже сборная РСФСР по городошному спорту. Сначала игра проходила в основном на земле, а биты изготавливали из дерева. Но в 20-е годы ХХ века появились первые площадки с твердым бетонным покрытием и окованные биты.

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Городки СССР

В 1933 году у городошного спорта появились официальные правила, в которых определили 15 игровых фигур-городков, которые составляют из чурок. Затем бросающий отходит на оговоренное расстояние — от 6,5 до 13 метров, — и посылает биту так, чтобы разбить фигуру. И побеждает тот, кому понадобиться меньше попыток.

Городки СССР

2. Домино. Во времена Союза, наверное, не было ни одного двора, где бы не "забивали козла". Домино считалось мужской игрой преимущественно для пенсионеров и рабочих. А интеллигенты предпочитали отдыхать за игрой в шахматы и шашки в городских парках. Молодежь и мужчины среднего возраста "рубились" в карты.

Домино игра
Домино СССР Игра

В домино требовалось от двух до четырех участников и кости. Каждый символ из набора в оригинале имеет числовое значение. Сумма точек всех костей одного игрального набора домино – 168. В процессе игры выставлялись в ряд кости, которые соприкасались половинками с одинаковым количеством точек. Кто первым заканчивал, тот и побеждал, а остальные считали остаток. По договоренности партия игралась до 200, 300 и даже 500 очков.

Игра Домино СССР

3. Пионербол. Это чистый продукт СССР, который появился в 30-х годах. За основу новой игры для пионеров взяли правила волейбола, но мяч после подачи не отбивают, а ловят двумя руками. После этого игрок имеет право сделать одну передачу или сделать не более трех шагов и перебросить мяч через сетку так, чтобы соперник его не словил.

Пионербол СССР
Пионербол СССР

И вскоре эта "пионерская" игра стала популярной среди студентов и взрослых. Особенно в детских лагерях, на природе или пляже.

Пионербол СССР

4. Вышибалы или выбивной. Динамичная игра с мячом увлекала детей всех возрастов. И принимать в ней участие могло от трех игроков и при желании до пары десятков. Участники делились на вышибал и водящих, которые эти водящие должны были выбить мячом из борьбы на игровом поле в 8-10 метров. И каких только ударов ни придумали за время существования вышибал – "картошка", "свеча", "ручеек", "солдатик".

Игра СССР

Сегодня эта детская игра переросла в достаточно травматичный вид спорта – доджбол с международными правилами. Две команды по 6 человек соревнуются на прямоугольной площадке 15х9 метров. Команды на три метра отходят от центра, где лежат 6 мячей. По команде эти мячи нужно схватить раньше соперника, но не более трех на команду. После чего игроки должны "выбить" соперника, который, в случае попадания, покидает площадку.

Игра СССР

5. Классики. Это преимущественно детская игра, но отлично развивала ловкость, силу ног, а также меткость бросавшего камень. А совсем малыши хорошо запоминали цифры. По сути для классиков требуется еще меньше, чем для предыдущих видов: мелки, асфальтовая площадка и камушек. А играть можно даже одному.

Классики игра СССР

Для игры рисуешь мелом клетки с цифрами в определенной последовательности и можно прыгать. Задача – попасть камнем в нужную клетку, допрыгать до нее на одной или двух ногах и вернуться обратно тем же путем, не наступая на линии. Победит тот, кто пройдет путь от единички до десятки.

Классики игра СССР
СССР