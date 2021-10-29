Коричневая форма, капроновые чулки и батины сапоги: как одевали детей в СССР. Фото

В СССР все школьники должны были выглядеть одинаково. Выделялся из толпы было чуть ли не преступлением, поэтому мальчики и девочки росли, следуя строгим законам коммунизма.

Костюмы коричневого цвета из колючей жесткой ткани и красный платок на шее сопровождали детей каждый будний день, а в выходные детвора донашивала домашнюю одежду за старшими братьями и сестрами.

OBOZREVATEL вспоминает, как наряжали детей в Советском Союзе.

Зимний наряд

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Все дошкольники 70-х и 80-х носили зимой одинаковые шубки из цигейки и пуховый платок. Родители покупали шубу на вырост, а потом передавали из поколения в поколение.

Огромный шарф, обязательно закрывающий половину лица, завязывали на затылке. Ребенок в такой одежде напоминал пингвина, и ему было трудно двигаться, но на это никто не обращал внимания – лишь бы не мерз.

Школьная форма

Система образования лишала ученика индивидуальности и запрещала самовыражаться. Поэтому школьники в СССР выглядели одинаково: мальчики всегда в белой рубашке и темных брюках, а девочки – в коричневой форме с юбкой и иногда с белым кружевным фартуком.

Большинство детей ненавидели эту неудобную форму, поскольку она сковывала движения и мешала дурачиться с одноклассниками.

Иногда девочки носили сарафан, который застегивался сзади на пуговицах. Снять и надеть его без посторонней помощи было сложно. Цветовая гамма девчачьих нарядов в советское время была очень мрачная: чаще всего встречался коричневый и черный, реже – темно-зеленый и синий цвета.

Юбка всегда была стандартной длинны – чуть выше колена. Платье могли украшать только белые воротнички и манжеты. Когда они изнашивались, шили точно такие же новые. Сверху носили кружевной передник: в обычные дни – черный, а белый только на праздники.

Мальчики носили костюм из темно-коричневой или синей полушерстяной ткани. Он напоминал обмундирование военных. Под пиджак надевали светло-голубую или белую рубашку.

Обычно у мальчиков была пара таких комплектов на смену, но бедные семьи могли позволить себе только один костюм для школьника. Мамам приходилось чуть ли не каждый день стирать одежду, чтобы никто не подумал, что их сын – неряха.

Летние наряды

Более состоятельные родители заранее закупали более яркие и светлые ткани для летних нарядов, а потом шили из них для своих детей одежду на заказ. Более бедные одевали отпрысков в темные наряды, чтобы реже было стирать.

На пляж дети до старшего подросткового возраста купались только в трусах, независимо от пола. До 60-х годов это было существенной проблемой: юным девушкам, у которых рано выросла грудь, трудно было найти купальник с топом.

Аксессуары

Волосы затягивали в огромные белые банты или заплетали косички с разноцветными лентами (разрешался определенный цвет в определенный день). Девочки не любили заплетаться, поскольку прическа должна была выглядеть идеально и мамам приходилось туго переплетать дочек по несколько раз на день.

С распущенными волосами ученица не имела права явиться на урок. Девочкам, у которых была очень короткая стрижка "под мальчика", разрешали приходить в школу без косичек.

Обязательным атрибутом образа были белые носки. Девочки носили длинные капроновые колготки в холодное время года и гольфы по колено под платье и босоножки. Независимо от времени года и обуви – белые носки символизировали аккуратность. Пионерские красные галстуки особенно нравились детям, поскольку это был единственный яркий аксессуар по сравнению с серой угрюмой одеждой.

Дефицит и один стандарт для всех

Всю одежду независимо от времени года покупали на вырост. Найти наряд по размеру было трудно даже для взрослых, потому что в СССР не учитывали особенности человека, его рост и вес – все шили по одному стандарту.

Девушки перешивали свои платья на детские и надевали дочерям, а мужчины бережно хранили свою обувь и куртки, чтобы могли доносить сыновья. Кроме того, родители учили своих детей, чтобы те осторожно носили дефицитные вещи, поскольку они еще должны послужить младшим братьям и сестрам.

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