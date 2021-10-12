7 легенд старого Голливуда, у которых есть звездные двойники в наше время

Природа удивляет своей загадочностью. Ученые до сих пор не знают, почему в разных уголках мира могут жить два человека с разными судьбами, характером,но чрезвычайной подобной внешностью. Можно даже подумать, что они – близнецы.

Иногда очень похожие люди могут родиться в разное время. Читайте в материале OBOZREVATEL, у каких знаменитостей старого Голливуда есть двойники с XXI века.

Сходство этих звезд впечатляет: у них одинаковый разрез глаз, прическа, цвет волос и пухлые губы. Обе красавицы за свою карьеру успели побывать моделями, киноактрисами и заняться благотворительными проектами.

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Лорен – итальянка, Вергара – из Колумбии. Эти звезды похожи не только внешне, но и имеют одинаковые имена. В одном из интервью София призналась, что голливудская дива-двойник – ее кумир.

Лорен – знаменитая киноактриса, Карли – супермодель. Они настолько похожи, что их можно принять за сестер: зеленые глаза, светлые волосы и треугольная форма лица. Если бы они родились в один период, их легко можно было бы перепутать. В повседневной жизни Клос выбирает одежду, похожую по стилю на ту, которую выбирала актриса в свое время.

Стайлса уже прозвали "новым Миком Джаггером". Артисту такое сравнение нравится. Он даже не против сыграть роль легендарного музыканта в фильме. Звездные двойники имеют удивительные музыкальные таланты. Их песни знают и поют во всем мире.

Этих "икон стиля" и талантливых актрис постоянно сравнивают: Лили и Одри похожи не только внешне, но и своей энергичностью и миловидностью. Лили часто говорит в публичных выступлениях, что ей нравится сравнение с "легендой кино". Актриса сохраняет свою индивидуальность, но иногда просматриваются схожие с Одри манеры, улыбка и детская наивность.

Звездные двойники настолько похожи, что режиссеры предложили Франко сыграть Дина в фильме о жизни знаменитости. Джеймсам удалось своей игрой и привлекательностью покорить не только женские сердца, но и Голливуд.

Внешнее сходство Гейбла и Клуни заметили не только фанаты, но и рекламодатели. Они предложили Джорджу появиться на экране в образе своего двойника из фильма "Унесенные ветром".

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