5 звездных красавиц, которые только улучшились с годами. Фото

Некоторые звезды борются с признаками старения с помощью инъекций красоты, однако некоторые "снизили" свой возраст благодаря похудению. Звездные красотки уверяют, что секрет их молодости в спорте и полезном питании.

Адель в 20 лет выглядела намного старше, чем сейчас, а Опра Уинфри в 67 лет начала заниматься собой и сменила имидж. OBOZREVATEL рассказывает об актрисах, телеведущих и певицах, которые с годами стали только привлекательнее.

Адель – 33 года

Видео дня

В 2020 году певица Адель поразила поклонников своим похудением, поскольку она потеряла около 45 килограммов. Большинство людей не узнали звезду в новом теле. С юности у популярной исполнительницы был лишний вес и на сцену она выходила только в длинных платьях. После 30-летия Адель решила кардинально изменить свой образ жизни, сделала другую прическу, приобрела желаемую форму и уже позволяет себе носить мини-платья.

Знаменитость занялась собой из-за проблем со здоровьем. Адель рассказала, что на карантине в 2020 году тренировалась трижды в день и исключила из своего рациона все вредные продукты. Сейчас артистка выглядит гораздо моложе, чем 10 лет назад.

Давина МакКолл – 54 года

Британская телеведущая Давина МакКолл освободилась из плена лишнего веса, об этом звезда телевидения рассказала журналу Women's Health. Она всю жизнь пыталась прийти в желаемую форму и только после 50 лет ей это удалось. Давина является матерью троих детей, но ее прессу могут позавидовать даже юные девушки.

МакКолл тренируется ежедневно и потребляет пищу только с клетчаткой, которая продолжает ее молодость. Сейчас в 54 года у нее полно сил и энергии, Давина выглядит гораздо моложе, чем 20 лет назад. Звезда не стесняется участвовать в фотосессиях в белье, носить топы и ультракороткие платья.

Хлои Кардашьян – 37 лет

У светской львицы Хлои Кардашьян раньше были проблемы с весом и она была самой полной в семействе Кардашьян-Дженнер. Звезда долго боролась с лишними сантиметрами и ей это удалось, когда она отправилась в путешествие в фитнес-лагерь. После кардинальной трансформации Хлои значительно помолодела и стала секс-символом.

Чтобы поддерживать свою форму, Хлои просыпается в 4:30 утра и начинает тренировку натощак. Знаменитость заметила, что привыкла к такому суровому режиму и гордится достижениями.

Ребел Уилсон – 41 год

Голливудская актриса Ребел Уилсон стала популярной, когда была более чем на 50 килограммов тяжелее. Однако знаменитость не хотела быть заложницей одного образа и решила кардинально сменить имидж. Поклонники поддерживали артистку и мотивировали ее худеть.

Ребел заявила, что похудела ради своей кинокарьеры. В интервью звезда призналась, что режиссеры никогда не утвердят ее на главную и серьезную роль, если она не усовершенствует свое тело. В течение юных лет Уилсон была похожей на тетю, а после трансформации напоминает молодую девушку.

Опра Уинфри – 67 лет

Кажется, что телеведущая и писательница Опра Уинфри совсем не стареет и мало кому верится, что известному интервьюеру 67 лет. Звезда телевидения раньше не укладывала свои роскошные кудри, а сейчас предпочитает выпрямлять и немного подкручивать пряди, с такой прической она выглядит помоложе.

Опра в течение своей карьеры то худела, то набирала вес. Когда врачи сказали, что звезда может заболеть диабетом, она решила больше заботиться о своем здоровье. Уинфри похудела на 19 килограммов.

Ранее OBOZREVATEL писал о: