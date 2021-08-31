13 людей, которые невероятно изменились после похудения. Фото

Работа над своим телом требует немалых усилий и не всем удается потерять даже несколько килограммов за месяц. Отказаться от жареной картошки, сладкого, выпечки, алкоголя и при этом годами заниматься в спортзале может далеко не каждый.

Бывает, что люди достигают невероятных результатов в процессе похудения. OBOZREVATEL собрал фото до и после их кардинальных внешних трансформаций.

За несколько лет женщина похудела на 74 килограмма и впервые в жизни почувствовала себя привлекательной.

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У мужчины было много лишнего веса, из-за чего не мог самостоятельно встать с кровати. Он долгое время сидел на специальной диете, потом начал посещать спортзал и потерял 97 килограммов.

Парень за 2 года потерял 45 килограммов и чувствует себя счастливым.

Пользовательница с ником GiantGeese ненавидела свое тело, когда была полной. За 6 лет она похудела на 44 килограмма.

За 3 года девушка похудела на 21 килограмм и сменила имидж.

Девушка самостоятельно воспитывает ребенка, она всегда чувствовала себя несчастной и подавленной. Когда сын подрос, женщина начала тренироваться каждый день и потеряла 23 килограмма.

Женщина три года сидела на диете и похудела на 78 килограммов. В ее рационе преобладают белки, обезжиренные и низкоуглеводные продукты. Также она отказалась от сахара и кофеина.

Трансформация мужчины длилась 10 лет. Впервые он сел на диету и посетил спортзал в 43 года. Сейчас ему 53 и за это время он потерял 34 килограмма.

Девушка всю жизнь сидела на диетах, но часто срывалась и снова набирала лишний вес. Женщина взяла себя в руки и потеряла уже 77 килограммов. Она тренируется 5 раз в неделю и следит за питанием.

Пользователь Reddit с ником solo2070 занимался спортом и правильно питался 2 года, в результате он похудел на 57 килограммов.

За 20 месяцев Белла потеряла 90 килограммов благодаря спортивным нагрузкам и диете. Сейчас она является мамой четверых детей и даже во время беременности тренировалась 2 раза в неделю, чтобы поддерживать мышцы в тонусе.

Девушка упорно работала над собой целый год, чтобы потерять 46 килограммов. До трансформации она любила есть фаст-фуд и отдыхать на диване.

До похудения женщина весила 135 килограммов. После трансформации ей пришлось сделать подтяжку живота, ведь в этой зоне был почти килограмм обвисшей кожи. Сейчас она весит 65 килограммов.

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