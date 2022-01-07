5 знаменитостей, которые поженились после 50 лет. Фото

Многим кажется, что после 50 лет жизнь завершается: пора воспитывать внуков и заводить домашнее хозяйство. Однако многие звезды сломали этот стереотип и в таком возрасте обручились.

Звездные мужчины взяли себе в жены молодых красавиц, с которыми, по их словам, они чувствуют себя помоложе. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, которые поженились в зрелом возрасте.

Александр Градский – 72 года

Российский певец и композитор Александр Градский за месяц до своей смерти в 2021 году узаконил свои отношения с Мариной Коташенко, которая младше его на 35 лет. Влюбленные были вместе 17 лет и только в этом году решили пожениться. Александру было 72 года, а его избраннице 39. Марина родилась в Киеве, но после школы переехала в Москву и поступила на актерское мастерство. Позже она начала работать в модельном агентстве.

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Хью Грант – 57 лет

Британский актер Хью Грант впервые зарегистрировал брак в 57 лет. Он признался, что сделал это так поздно, потому что боялся быть женатым. Союз он заключил со шведским продюсером 37-летней Анной Эберштейн, которая родила ему детей. Звезды в 2018 году расписались без громкого празднования.

Квентин Тарантино – 55 лет

Американский режиссер Квентин Тарантино в первый раз женился в 55 лет. Его избранницей стала израильская модель и певица Даниэла Пик, которая младше его на 20 лет. Пара познакомилась в 2009 году, они долгое время общались, потом начали встречаться и только в 2018 году обручились.

Виктор Павлик –​​ 55 лет

Украинский певец 55-летний Виктор Павлик в четвертый раз женился в 2020 году. Избранницей исполнителя стала его концертный директор 27-летняя Екатерина Репяхова. В июне 2021 года у супругов появился сын Михаил.

Константин Меладзе –​​ 52 года

Продюсер Константин Меладзе женился во второй раз в 52 года. Его женой стала украинская певица Вера Брежнева, которая младше его на 19 лет. Общих детей у пары нет. Звезды тайно отпраздновали свадьбу в Италии в 2015 году. Они знакомы с 2002 года, когда Вера пришла в группу "ВИА Гра".

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