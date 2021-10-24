Маск, Павлик, Бекхэм и дядя Жора: звезды, ставшие многодетными родителями. Фото

Многие знаменитости откладывают рождение ребенка из-за карьеры. Но есть и исключение из правил. Илон Маск, Арнольд Шварценеггер, Виктор Павлик и другие украинские и зарубежные звезды смогли добиться успеха, параллельно воспитывая нескольких детей.

OBOZREVATEL вспомнил, кто из селебрити гордо носит звание многодетных мам и пап.

Звездные родители часто делятся с поклонниками в соцсетях семейными фотографиями во время отдыха, посиделок дома или светских мероприятий.

Илон Маск

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Знаменитый миллиардер Илон Маск стал отцом шестой раз. Маск был женат дважды. Двойню и тройню ему родила жена Джастин с помощью метода ЭКО. В 2020 году сына ему подарила американская певица Граймс. Мужчина сейчас является многодетным папой и воспитывает шестерых сыновей.

Арнольд Шварценеггер

У звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера пятеро детей. Актер, бодибилдер и политик был женат на племяннице президента США Марии Шрайвер, которая родила ему четверых малышей. После развода с женой у Арни родился еще один сын.

Олег Скрипка

Рок-исполнитель Олег Скрипка воспитывает четырех детей. Первенец Михаил появился на свет, когда певцу было аж 40 лет. Позже родились еще две дочери и сын. Сейчас 57-летний Скрипка является молодым отцом. С женой Натальей известный музыкант вместе 24 года.

Хайди Клум

Актриса Хайди Клум является матерью четырех детей. С отцом первой девочки звезда разошлась еще во время беременности. Тогда же она начала встречаться с музыкантом под псевдонимом Сил, а в их браке родилось еще трое детей. Сейчас родители в разводе, но поддерживают прекрасные отношения.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Брак Виктории и Дэвида Бекхэм считают самым крепким в шоу-бизнесе, поскольку они вместе уже 22 года. Известный футболист и певица воспитывают четверых детей. Появление детей не помешало карьере звездных родителей. Пока Бекхэм играл на главных футбольных полях мира, Виктория побывала в составе группы "Spice Girls", снялась в кино, а потом стала дизайнером одежды.

Виктор Павлик

Певец Виктор Павлик является папой четверых детей. Исполнитель впервые стал отцом в 18 лет. Павлик женился четыре раза, поэтому все его дети от разных женщин. В 2020 году он взял в жены свою фанатку Екатерину Репяхову, которая родила 55-летнему Виктору сына Михаила.

Тарас Тополя и Alyosha

У солиста группы "Антитела" Тараса Тополи и певицы Alyosha трое детей. В августе 2020 году они стали родителями дочери. Кроме того, пара воспитывает еще двух сыновей, старший из которых ходит уже в четвертый класс. Звездные супруги активно занимаются своей карьерой и часто выступают с новыми песнями.

Ольга Фреймут

У телеведущей Ольги Фреймут две дочери и сын. Старшую Злату она родила от бизнесмена из Лондона, а еще двоих детей – от украинского продюсера Владимира Локотка. Она успевает и воспитывать детей, и принимать участие в различных шоу, а также писать книги и вести блог.

Григорий Решетник

Телеведущий Григорий Решетник является папой троих сыновей. В 2020 году жена Кристина подарила ему третьего сына Александра. Он часто публикует в сети фотографии, где позирует с малышами. Решетник обожает проводить время с семьей, поэтому после работы старается быстрее попасть домой.

Дядя Жора

Шоумен Дядя Жора воспитывает трех взрослых дочерей – Ульяну, Устину и Амину. Вместе с женой Натальей и детьми они часто ездят на отдых и публикуют совместные фото в сети.

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