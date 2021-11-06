5 мужчин-знаменитостей, которые носят обувь на высоком каблуке. Фото

Пока девушки вводят в свой гардероб костюмы и обувь на грубой подошве, мужчины активно заимствуют платья, шелковые блузы и окрашивание ногтей. Дизайнеры "прислушиваются" к предпочтениям каждого пола и создают новые тренды. Например, моделируют удобную мужскую обувь на каблуках, которую ранее носили только парни "из высшего общества".

Узнайте, кто из звезд благодаря каблукам "добавил фишку" к образу, а кто просто комплексует из-за роста и хочет быть выше. Подробности – в статье OBOZREVATEL.

Певец уже давно начал стирать гендерные границы в моде. Его вдохновляет стиль 1970-х. На светских мероприятиях Гарри часто можно увидеть в шелковых блузах с бантом, бархатных костюмах, в одежде со стразами или в пиджаках ярко-розовых оттенков.

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Неизменная вещь в его гардеробе – широкие брюки с высокой талией. Фавориты обуви – классические Vans Old Skool или ботинки на невысоком каблуке.

Эпатажный американский музыкант Ленни в одежде предпочитает рокерский стиль. Свои образы он дополняет казаками (более известные под названием "сапоги в стиле вестерн") на высоком каблуке. В них звезда ходит не только на концертах и красных дорожках, но и в повседневной жизни.

Рэпер и дизайнер Канье Уэст имеет средний рост. Но он кажется еще выше, находясь рядом со своей женой Ким Кардашьян, рост которой – 157 см. Однако, его нередко можно увидеть на красной дорожке на высоких каблуках или в ботинках на толстой подошве.

Дауни-младший любит креативить со стилем, а туфли на каблуке стали одним из экспериментов. Во время съемок в трилогии о супергероях "Железный человек" актер носил обувь с высокой подошвой, ведь актриса Гвинет Пэлтроу, снимавшаяся в этих фильмах, выше Роберта. Пришлось для гармоничного вида в кадре скорректировать разницу в росте.

Звезда настолько привык к такой обуви, что решил приобрести несколько пар и для повседневной жизни или публичных мероприятий.

Музыкант и актер умеет ходить не только в мужской обуви на высоком каблуке, но даже в женских туфлях с тонким и высоким каблуком. Такими успехами может гордиться далеко не любая девушка. Звезде пришлось прокачать умение дефилировать для съемок в фильме "Далласский клуб покупателей".

Для Джареда туфли – только часть образа. Он надевает их на концертах, для съемок и на публичных мероприятиях. В повседневной жизни Лето предпочитает удобную обувь на низкой подошве.

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