'Морбиус': вышел первый трейлер фильма о вампире с Джаредом Лето

Кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер американского фильма ужасов "Морбиус", который основан на комиксах Marvel. В главной роли снялся известный рок-музыкант и актер Джаред Лето.

Соответствующий трейлер опубликовали на официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Меньше чем за сутки видео набрало более 314 тысяч просмотров, около 47 тысяч лайков и почти 5,5 тысяч комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В коротеньком трейлере показали, как главный герой Майкл Морбиус рассказывает о своем смертельном заболевании. Он пытается найти лекарство и в результате идет на эксперимент, который избавляет его от боли.

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Он отправился в гнездо летучих мышей-вампиров, которые атаковали его, благодаря чему Морбиус больше не чувствовал боли, однако он получил сверхспособности и даже превратился в монстра.

Майкл всячески пытается скрывать свою сущность, однако ему постоянно хочется людской крови. За ним открывают охоту.

Добавим, что в новом трейлере продемонстрировали отсылки к персонажам киновселенной Marvel. Например, в газете The Daily Bugle, которая фигурирует в видеоработе, упоминались Носорог и Чёрная кошка, также на фоне виднелась башня корпорации "Оскорп", а главный персонаж шутит о Веноме.

Отметим, что вместе с Летом сыграли Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Адриа Архона ("Призрачная шестёрка") и Тайриз Гибсон, известный по "Форсажу".

Режиссерами фильма выступил Даниэль Эспиноса. Мировая премьера назначена на январь 2022 года.

Коротко про знаменитость:

Джаред Лето – американский музыкант, певец, актер, режиссер. Родился в 1971 году в Луизиане, США. Обладатель наград "Оскар", "золотой глобус", премии Гильдии киноактеров США. Был в отношениях с актрисами Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Эшли Олсен.

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