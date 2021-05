Топ-5 известных украинцев с очень экзотической внешностью. Фото

Эти мужчины – настоящие разбиватели сердец. Их горячая кровь, неординарная внешность и талант могут свести с ума любую украинку.

Герои этого рейтинга также прекрасный пример того, что Украина – многонациональная страна и с открытым сердцем принимает по-настоящему талантливых людей. OBOZREVATEL собрал самых известных звездных украинцев с экзотической внешностью, которые прославились в разных отраслях.

Джефри Кенни

Уроженца Нигерии Кенни украинцы знают как одного из солистов группы "Tvorchi". Он приехал в Украину, чтобы выучиться на фармацевта в Тернопольском национальном медуниверситете имени Ивана Горбачевского. С Андреем Гуцуляком Джефри познакомился прямо на улице.

Иракли Макацария

Иракли родился и вырос в Батуми, Грузия, а закончил школу в США. Высшее образование Макацария получил в Тбилиси в Кавказской школе бизнеса по специальности "Маркетинг". Сейчас он – успешный бизнесмен, владелец продакшн-компании Maq Entertainment и до недавнего времени – один из самых завидных холостяков Украины.

Эктор Хименес-Браво

Эктор Измаэль Хименес-Браво – украинский шеф-повар и известный блогер. На его канал в TikTok подписаны более 700 тысяч человек, а в Instagram – миллион. Так, Эктор родился в Колумбии, городе Букараманга. Хотя родной язык у него испанский, благодаря учебе и работе в Канаде, а также путешествиям, Хименес-Браво в совершенстве овладел французским, английским и украинским. Интересно, что по признанию самого повара, интерес к кулинарии ему привила мать еще в детстве.

Франциско Гомес

Франциско Гомес – британский хореограф и один из самых модных представителей танцевальной индустрии нового поколения. Украинцы его знают как одного из судей шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками". Афро-латиноамериканец прославился в мире благодаря работе над клипами для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Также был главным хореографом на британских шоу "X-Factor", "So You Think You Can Dance" и других.

Даниэль Салем

Даниель родился в Одессе в семье украинки и ливанца. Окончив первый класс, мальчик переехал на родину отца – в Ливан. Когда Салему было 16 лет, его мать скончалась от рака. Он выучился на филолога английского языка в Бейруте, а после жил в Марокко, Турции, Египте и во Франции. В 2003 году Даниель решил вернуться в Украину и поступить на хирурга. Продолжая обучение, он работал в различных отраслях, и лишь спустя три года в клубе Opera Prestige понял, что хочет открыть свое заведение.

