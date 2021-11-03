5 самых известных однополых пар, которые решились узаконить свои отношения. Фото

Однополые браки стали легальными в десятках стран, однако многие звездные представители ЛГБТ-сообщества стараются скрыть своих партнеров от публики. При этом только за первые дни ноября стало известно о помолвке сразу двух известных зарубежных артистов.

Звезда сериала "Доктор Хаус" сделал каминг-аут и ошеломил фанатов новостью о помолвке со своим бойфрендом, с которым встречался 11 лет. А 2 ноября прогремело известие, что актриса Кристен Стюарт выходит замуж за свою девушку.

OBOZREVATEL решил рассказать о самых крепких однополых парах в шоу-бизе, которые решились узаконить свои отношения.

Кристен Стюарт и Дилан Майер

Видео дня

Американская актриса Кристен Стюарт в 2021 году объявила о помолвке с Дилан Майер. Пара встречалась около двух лет и не скрывала свои отношения. Звезда "Сумерек" сначала говорила, что хочет сделать предложение сама. Но в итоге дождалась, пока сделают ей. Избранница Стюарт также работает в киноиндустрии, пишет сценарии и снимается в короткометражных фильмах.

Кэл Пенн и Джош

Голливудский актер Кэл Пенн скоро сыграет свадьбу с парнем по имени Джош. Звезда сериала "Доктор Хаус" не рассекретил своего избранника, поскольку тот не хочет лишний раз светиться в СМИ. Известно, что до помолвки они встречались 11 лет. Пара уже продумывает концепцию свадьбы. У Кэла есть индийские корни, поэтому он хочет пышный праздник в семейных традициях. Однако его любимый хочет отпраздновать более скромно.

Синтия Никсон и Кристин Маринони

Звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон в 2004 году сделала каминг-аут и заявила о том, что встречается с волонтеркой Кристин Маринони. В 2011 году у них появился сын, его родила Кристин. Кто стал биологическим отцом, до сих пор неизвестно. В 2012 году Никсон и Маринони узаконили брак.

Эллен ДеДженерес и Порша де Росси

Американская телеведущая Эллен ДеДженнерес и актриса Порша де Росси отпраздновали свадьбу в 2008 году, когда отменили запрет на однополые браки в Калифорнии. Знаменитости купили дом в Беверли-Хилз и завели много домашних животных. Они никогда не скрывали своих чувств и всегда вместе приходят на светские мероприятия.

Элтон Джон и Дэвид Ферни

Легендарный музыкант Элтон Джон с 1993 года встречается с продюсером Дэвидом Ферни. Они долго добивались легализации однополых браков в Великобритании и в 2005 году наконец-то смогли узаконить свои отношения. Джон и Ферни потратили на свадьбу полтора миллиона долларов, и она стала одной из самых дорогих в истории.

Ранее OBOZREVATEL писал: