Кристен Стюарт объявила о помолвке: кто стал избранницей звезды 'Сумерек'. Фото

31-летняя популярная американская актриса Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой Дилан Мейер. Влюбленные встречались около двух лет.

Соответствующее заявление она сделала в шоу Говарда Стерна. "Мы поженимся, обязательно сделаем это", – сказала Стюарт ведущему.

Она добавила, что не могла больше ждать и решилась на серьезный шаг. По ее словам, Стюарт давно хотела сделать предложение сама, но дождалась, когда это случилось с ней.

"Я хотела, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что очень четко сформулировала то, что хотела, и она это сделала. Мы женимся, это действительно происходит", – заявила Кристен на шоу Howard Stein Show.

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"Я думаю, что хорошие моменты должны случатся быстро", – отметила Кристен.

К слову, Стюарт и Мейер строят отношения уже около двух лет, хотя знакомы девушки больше шести лет.

В 2019 году знаменитость заявляла, что уже была готова сделать предложение, но она ждала подходящего момента.

"У меня есть пара самых крутых планов. Я очень импульсивна. Не знаю, когда это будет", – говорила Кристен Стюарт несколько лет назад.

Коротко о знаменитости:

Кристен Стюарт – американская актриса, получившая популярность благодаря роли Беллы Свон в сериале "Сумерки". Родилась в 1990 году в Лос-Анджелесе, США. Обладает наградами – "BAFTA", "Сезар", а в 2012 году "Forbes" назвал Стюарт самой высокооплачиваемой актрисой.

Была в отношениях с актёрами Майклом Ангарано, Робертом Паттинсоном, режиссером Руппертом Сандерсоном. Вскоре объявила о бисексуальности. Закрутила роман с дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл, а после с французской певицей и актрисой Соко. Также были отношения с моделью Стеллой Максвелл. Теперь объявила о помолвке со сценаристкой Дилан Майер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кристен Стюарт заворожила фанатов своим элегантным, но простым, образом на премьере фильма "Спенсер". Девушка сыграла главную роль – принцессу Диану.