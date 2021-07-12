Не так поняли: солистка группы KAZKA объяснила свою причастность к ЛГБТ

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая ранее заявила, что она квир, попросила своих поклонников внимательно разобраться в этом понятии. По ее словам, не стоит путать квир с каминг-аутом, ведь это совсем разные вещи.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала соответствующее stories. Она решила сделать это уточнение после того, как многие фанаты неправильно истолковали ее слова (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Народ, какой каминг-аут? Вы серьезно? Внимательно почитайте, что такое квир. И не приплетайте мне то, чего я не говорила", – написала певица.

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Квир – это человек, который относится к сексуальным меньшинствам, и чья сексуальность отличается от общественного большинства.

Артистка заявляла, что поддерживает прайды, все меньшинства и квир-людей. По словам девушки, "это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо".

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицкая – украинская певица, солистка группы KAZKA, участница шоу "Голос країни" и "Х-фактор". В 2018 году коллектив принял участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Зарицкая прокомментировала каминг-аут MELOVINа, который на музыкальном фестивале Atlas Weekend поцеловал сначала девушку, которая является лесбиянкой, а затем слился в страстном поцелуе с парнем. Как оказалось, артистка знала об его ориентации гораздо раньше, чем певец объявил публике.