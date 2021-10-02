5 самых известных любовниц президентов, которые оскандалились на весь мир. Фото

Политики боятся омрачить свою репутацию внебрачными связями. Чтобы не терять уважение общества, они всегда скрывают свои похождения от камер и журналистов.

Но некоторым мировым лидерам все же не удалось спрятать тайных любовниц от СМИ. Их романы не только стали достоянием общественности, но и привели к распаду известных семей и смене власти.

OBOZREVATEL сделал подборку самых известных любовниц президентов, отношения с которыми спровоцировало громкие скандалы.

Мэрилин Монро и Джон Ф. Кеннеди

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Любовницей президента США Джона Кеннеди была Мэрилин Монро. Американская модель познакомилась с главой Белого дома на званом ужине в октябре 1961 года.

После этого они раз в несколько месяцев встречались на публичных мероприятиях, поскольку Монро была узнаваемой звездой того времени. Но папарацци разоблачили, что Джон и Монро провели ночь вместе в доме певца Бинга Кросби 24 марта 1962 года.

Самым ярким моментом в их истории любви было выступление Мэрилин на 45-летии Кеннеди. Она поздравила главу США строками "Happy Birthday, Mr. President!", их до сих пор поет весь мир.

Знакомые певицы рассказывали, что Мэрилин надеялась стать законной женой. Несмотря на чувства, Кеннеди не решился бросить семью. О многочисленных романах лидера США известно многим. Однако он всегда возвращался к жене Жаклин, которая все ему прощала.

Жюли Гайе и Франсуа Олланд

Французская актриса Жюли Гайе стала невероятно популярной, когда в 2014 году стало известно о ее романе с президентом Франции Франсуа Олландом. Журналист заметил мотоцикл президента возле дома Гайе, который там стоял всю ночь.

Скандальный репортаж разлетелся по миру. После публикации актриса подала в суд, а Олланд подчеркнул, что у каждого человека есть право на приватность.

Еще целый год они продолжали скрывать отношения. В 2015 году любовники впервые вышли в свет в статусе влюбленной пары. Сейчас они все еще вместе, однако детали отношений не афишируют.

Карла Бруни и Николя Саркози

Итальянская супермодель и певица Карла Бруни в 2007 году встретила президента Франции Николя Саркози на званом ужине. После знакомства, они навсегда остались вместе.

Лидер Франции в то время был женат, но не смог скрывать чувства. В 2008 году они поженились, но Карлу до сих пор называют разлучницей.

Моника Левински и Билл Клинтон

В СМИ начали говорить о тайной связи президента США Билла Клинтона с Моникой Левински в 1998 году, когда обнародовали запись их разговора. 22-летняя девушка работала стажеркой Белого дома.

Их роман привел к началу процедуры импичмента, но суд отклонил запрос. Репутация лидера США была полностью уничтожена. Клинтон заявил, что его роман с Левински помогал "снять напряжение".

Анн Пенжо и Франсуа Миттеран

19-летняя Анн Пенжо познакомилась с президентом Франции Франсуа Миттераном в картинной галерее.

Будущий президент помог переехать девушке в Париж и найти работу. Роман они скрывали, поскольку политик был женат.

Когда в 1974 году Анн родила от него дочь, тогдашний глава Франции еще жил на две семьи. В 1996 году Франсуа умер. Его жена запретила приходить Анн на похороны, но любовница все это время любила президента, потому пришла с ним проститься несмотря на запрет.

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