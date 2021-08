75 лет назад Мэрилин Монро сменила имя: как она выглядела на протяжении карьеры. Фото

Американка по имени Норма Джин Мортенсон 75 лет назад подписала контракт с киностудией XX Century Fox. Тогда начинающей модели и актрисе порекомендовали сменить имидж и взять псевдоним. С тех пор ее стали называть Мэрилин Монро.

Будущую звезду заметил фотограф на авиационном заводе, где она работала. Он предложил ей фотосессию и с того времени внешность Мэрилин начала трансформироваться. Как менялась Монро, а также о самых интересных фактах – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Норма Джин Мортенсон родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В этом году секс-символу ХХ века исполнилось бы 95 лет.

Маленькая Норма была третьим ребенком в семье, однако из-за того, что родителям не хватало денег на проживание – девочку отдали в приемную семью.

В 16 лет девушка впервые вышла замуж — за Джеймса Эдварда Догерти. Почти сразу после свадьбы он поступил во флот, а Норме пришлось идти работать на завод.

В 1946 году Норма начала работать на авиационном заводе, где познакомилась с Дэвидом Коновером, фотографом, предложившим поработать моделью.

Будущая знаменитость взяла псевдоним Мэрилин Монро и окрасилась в платиновую блондинку. Ей пришлось 12 раз красить волосы, чтобы подобрать подходящий оттенок.

Популярность Монро принесла фотосессия 1947 года для Playboy.

В 1950 звезда получила первую роль в картине "Асфальтовые джунгли", благодаря которой зрители заметили девушку. Позже вышел фильм "Все о Еве", который стал классикой голливудского кино.

В последующие несколько лет Мэрилин обретала славу кинодивы, секс-символа и самой горячей актрисы США.

Также миру запомнились песни, исполненные Монро в кинолентах. Особенно популярной стала композиция I Wanna Be Loved By You из фильма "В джазе только девушки".

Мэрилин Монро была замужем за Артуром Миллером, а также ходили слухи о романе президентом США Джоном Кеннеди и его братом Робертом. Однако в официальных источниках подтверждения этой версии не нашлось.

Фильмы с ее участием собрали 200 млн. долларов к моменту её неожиданной смерти в 1962-м году.

После смерти киноактрисы американские режиссёры попытались воплотить на экране историю ее жизни.

