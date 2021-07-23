Монике Левински – 48: как сейчас выглядит любовница 42-го президента США

В четверг, 23 июля, Монике Левински исполняется 48 лет. Она является одной из самых известных женщин в мире, так как прославилась после знаменитого американского секс-скандала с президентом Биллом Клинтоном.

Тогда многие СМИ писали о президенте Клинтоне и его любовнице. В результате этот скандал, закончившийся судебным разбирательством, серьезно повлиял на дальнейшую биографию Левински. О том, как изменилась знаменитость – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В ноябре 1995 года 22-летняя Левински пришла на стажировку в Белый дом. Проработав там два года, она была переведена в Пентагон.

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Левински имела неосторожность пересказывать по телефону подробности своих интимных встреч с тогдашним президентом Биллом Клинтоном подруге. А та рассказала об этом прокурору Кеннету Стару.

Сам же Клинтон все отрицал. Однако в результате он признался, что у них был "недопустимый контакт", после чего в США запустили процедуру импичмента. Сенату так и не удалось устранить Клинтона: не собралось необходимых голосов.

В 1999 году Левински публично извинилась за то, что была причастна к этому скандалу.

После этого Левински не стала прятаться от публики. На сегодняшний день она активно помогает жертвам травли в интернете и СМИ, а также дает интервью журналистам, рассказывая о тех чувствах, которые ей пришлось пережить.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, умерла Линда Трипп, предавшая огласке интимные отношения 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински.