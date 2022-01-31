5 известных звездных красавиц, влюбившихся в плохих парней. Фото

Считается, что всем хорошим девочкам нравятся брутальные парни с вспыльчивым характером и пагубными привычками. Звезды – не исключение. Певицы, актрисы и светские львицы выбирают не менее знаменитых кавалеров, которые эпатажно появляются на публике.

Новый бойфренд Ким Кардашьян раньше употреблял наркотики, а муж Камерон Диаз увлекался алкоголем. OBOZREVATEL рассказывает о звездных красавицах, которые повелись на плохих парней.

Ким Кардашьян

41-летняя звезда Instagram Ким Кардашьян завела отношения с 28-летним Питом Дэвидсоном. Пара уже успели зафиксировать папарацци во время прогулки на пляже за руку. Американский комик ранее был обручен с певицей Арианой Гранде. Комедийный артист признавался, что употреблял наркотики и без марихуаны не может выступать на сцене.

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Пит прилагает усилия, чтобы Ким чувствовала себя особенной в отношениях. Светская львица рассказывала друзьям, что рядом с любимым она постоянно смеется.

Меган Фокс

Голливудская актриса Меган Фокс встречается с американским рэпером Пулеметом Келли с весны 2020 года. Пара познакомилась на съемках. 31-летний музыкант рассказывал, что отношения с Меган изменили его и дали повод жить. В знак любви 35-летняя Фокс подарила избраннику амулет со своей кровью.

Стиль рэпера достаточно эпатажный и в шоу-бизнесе Пулемета называют фриком. Его тело забито татуировками, к тому же он любит окрашивать волосы в яркие цвета.

Кортни Кардашьян

42-летняя звезда реалити "Семейство Кардашьян" Кортни Кардашьян в 2021 году согласилась выйти замуж за 46-летнего барабанщика рок группы "Blink-182" Тревиса Баркера. В шоу-бизнесе рокеров называют плохими парнямі. Тревис также любит делать татуировки, появляться на светских мероприятиях полуобнаженным и употреблять нецензурные слова.

Кэмерон Диаз

Актриса Кэмерон Диаз в 2020 году впервые стала матерью и родила дочь от рок-музыканта Бенджи Мэддена, за которого вышла замуж в 2015 году. Ради материнства и семьи 49-летняя голливудская звезда приостановила карьеру в кино.

Чтобы завести ребенка 42-летнему рокеру, пришлось отказаться от привычного образа жизни. Бенджи бросил пить алкоголь и начал правильно питаться.

Оливия Уайлд

36-летняя актриса Оливия Уайлд встречается с 27-летним певцом Гарри Стайлзом. Рядом с молодым и вспыльчивым музыкантом голливудская звезда чувствует себя счастливой. Это можно заметить по фотографиям, где они улыбающиеся гуляют вместе в порванных джинсах.

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