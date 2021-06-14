7 звездных пар Украины и Голливуда, которые разорвали брак после долгих лет вместе

Разводы звезд практически никогда не проходят втайне. О распаде такой знаменитой пары пишут СМИ, это обсуждают в открытую их коллеги, а поклонники и вовсе прибывают в шоке долгое время.

Тем трагичнее становится звездный развод после 10, 15, а то и 25 лет брака. OBOZREVATEL собрал самые громкие разрывы украинских и зарубежных селебрити, которые прожили со своими половинками почти четверть века.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер – вместе были 25 лет

Эта пара успела в браке родить и вырастить четырех детей. Их семья казалась образцовой для богатых и знаменитых соседей и для поклонников. Но это была лишь внешняя картинка. За спиной у Марии Арнольд вступал в интимную связь с горничной. Девушка даже успела подарить Шварценеггеру внебрачного сына.

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Когда все вскрылось, Шрайвер ничего не оставалось, как подать на развод. Звезда "Терминатора" публично заявлял о том, что жалеет обо всем случившемся и тянул с бракоразводным процессом, поэтому их развод затянулся на целых 7 лет.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева – вместе были 20 лет

Вакарчук и Фонарева познакомились еще в 90-х годах, когда группа "Океан Эльзы" только начала зарабатывать себе имя в украинском шоу-бизнесе. Ляля стала имиджмейкером группы, а позже и личной музой Вакарчука. Он посвящал ей песни и даже попросил сняться в клипе на песню "Холодно".

Вместе пара прожила почти 20 лет, но общих детей не завела. Артист воспитывал дочь Ляли от первого брака с львовянином Владимиром Тарасюком Диану.

Дзидзьо и Славия – вместе были 20 лет

Украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) также объявил о разводе со своей женой в 2021 году. Певица Славия (Ярослава Притула) встретила будущего исполнителя в студенческие годы. Их союз продержался 20 лет, однако проблемы начались давно. По словам Дзидзьо, до карантина он уходил от выяснения отношений в работу, но теперь понял, что так дальше нельзя.

Мы встретились детьми и ничего не понимали. У меня родителей не было, у нее родители развелись. Просто дети не знали, что нужно говорить, когда тебя что-то не устраивает, что можно было себе позволять, чего нельзя. Нужно было повзрослеть и дать друг другу волю, и поблагодарить.

Моника Белуччи и Венсан Кассель – вместе были 17 лет

Известная актриса с итальянскими корнями Моника Белуччи и француз Венсан Кассель познакомились на съемках фильма "Квартира" в далеком 1996 году. Уже через три года они сыграли свадьбу и родили двоих прекрасных девочек – Леони (ей сейчас 11 лет) и Деву (16).

Трещину звездный брак дал в середине 2010-х – после неоднократных попыток спасти отношения актеры все-таки решили расстаться. Сейчас Беллуччи наслаждается своей свободой, а Кассель воспитывает малышку Амазони от брака с юной моделью Тиной Кунаки.

Деми Мур и Брюс Уиллис – вместе были 13 лет

Эти актеры тоже познакомились на съемках фильма. Их судьбоносная встреча произошла еще в конце 80-х. Деми Мур и Брюс Уиллис стали одной из самых известных звездных пар Голливуда 90-х, однако даже рождение троих детей не повлияло на решение расторгнуть брак.

По официальным данным, их брак распался из-за "непримиримых противоречий", а на самом деле – Брюс изменял жене. При этом, до сих пор многие фанаты продолжают надеяться на то, что Деми и Брюс еще когда-нибудь сойдутся.

Позитив и Анна Андрийчук – вместе были 13 лет

В 2013 году Позитив из группы "Время и Стекло" женился на Анне Андрийчук, отношения с которой начались задолго до брака – когда им было всего по 15 лет, в 2006 году. В 2021 году стало известно, что они решили расстаться. Бывшая коллега Позитива, Надя Дорофеева, призналась, что пара долго вынашивала решение разойтись. Это было очень сложно для обоих, поскольку они выросли вместе.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов – вместе были 10 лет

Неприятным сюрпризом для украинцев стал развод певицы Ирины Билык с Асланом Ахмадовым, россиянином из Азербайджана. Они познакомились в 2011 году и в браке завели общего сына Табриза, которого в 2015 году родила суррогатная мать. Интересно, что несмотря на узаконенные отношения, селебрити жили в разных странах. Причиной разрыва стал локлаун и то, что самолеты не летали из-за пандемии.

Инициатором развода была я. А что еще делать? Аслан не приезжал к нам с Табризом уже год. Хотя я его и он меня любит…

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