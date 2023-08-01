'33 млн на сериал – небольшие деньги': сколько зарабатывает попавший в громкий скандал Горбунов и что он делал в Нью-Йорке

Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов оказался в эпицентре скандала после того, как стало известно о съемках сериала за 33 миллиона гривен из госбюджета. Компания шоумена "Прототип Продакшен" выиграла тендер на создание 24-серийной комедии "ПГТ Ингулец", что не на шутку разозлило украинцев, ведь тратить такие суммы в условиях полномасштабной войны, когда защитники нуждаются в амуниции и технике, – просто абсурдно. Сам же Горбунов уверял, что 33 млн грн на сериал – это "небольшие деньги", и до последнего отстаивал свою идею.

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Впрочем, после громкого скандала и осуждения со стороны общественности Горбунов от госфинансирования сериала отказался. После этого он уже был замечен в Нью-Йорке. OBOZREVATEL расскажет, с какой целью шоумен посещал США.

Так, Горбунов и его супруга, а по совместительству коллега Екатерина Осадчая были замечены заграницей 22 июля этого года. Вместе они стали ведущими церемонии вручения премии TOP USA awards, которая прошла на Манхэттене. Это было благотворительное мероприятие. 50% от продажи билетов на него передадут в фонд Cash For Refugees, который помогает украинским беженцам в прифронтовых районах.

Мероприятие в Америке стало первым появлением Горбунова на публике после громкого скандала из-за сериала, когда на него обрушился шквал хейта не только со стороны рядовых граждан, но и многих звездных коллег.

Тогда Горбунов пытался заверить, что украинские военные нуждаются в юморе, а потому выделение таких денег на комедию – это необходимость. Но украинцы, в том числе и защитники, объяснили шоумену, что на самом деле нужно бойцам на фронте.

Отсюда возникает вопрос: если для Горбунова 33 млн гривен на сериал – это "небольшие деньги", то сколько же он зарабатывает? Известно, что до полномасштабного вторжения, в 2021 году, ведущий, помимо кино- и телепроектов ("Танці з зірками", "Голос країни", "Твій день" и многие другие), зарабатывал на корпоративах: мог провести день рождения, свадьбу и так далее. За свои услуги он просил пять тысяч долларов (больше 180 тысяч гривен). К слову, такой же прайс и у Екатерины Осадчей.

Дополнительно Горбунов мог провести юмористическое "Шоу у Юры" (7 артистов), 2 блока по 15-20 минут. Заплатить за такое удовольствие нужно было 50 тысяч гривен.

Сейчас же, после 24 февраля 2022 года, по словам ведущего, он практически не зарабатывает, а только тратит. Все мероприятия, которые он ведет, – благотворительные. Заработанные деньги Горбунов тратит на помощь ВСУ, а сам с семьей живет на сбережения.

По крайней мере так он рассказывал в интервью Славе Демину: "А как я могу сейчас зарабатывать? Сейчас, может, бизнесмены, имеющие свои супермаркеты или кто-то на рынке зарабатывает. Мы сейчас никак не зарабатываем, только тратим, но это траты, которые являются вкладом в победу. Не может быть сейчас людей в нашей стране, которые не вносят вклад в победу. Иначе это не граждане нашей страны".

Напомним, компания Горбунова "Прототип Продакшен" выиграла тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн грн. На примере Охлобыстина ведущий объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Артист подчеркнул, что военным сейчас нужен юмор.

Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки. Под давлением продюсер отказался от тендера. После этого Горбунов сообщил о намерениях передать государственный орден военным. Однако в сети этот жест встретили критикой.

Как писал OBOZREVATEL, среди представителей отечественного шоу-бизнеса нашлись те, кто поддержал Горбунова. В их числе Потап, Руслан Ханумак и другие. Подробнее – по ссылке здесь.

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