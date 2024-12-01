30-летний внук Софии Ротару, позорно сбежавший из Украины, впервые за долгое время показал лицо. Фото
Внук украинской певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, известный также по псевдониму SHMN (Шаман), внезапно нарушил молчание в соцсетях. 30-летний артист, позорно сбежавший из Украины с помощью бабушкиных денег, после долгой паузы показал свое лицо. Певец опубликовал видео, как он занимается в спортивном зале.
На ролике из Instagram-страницы Евдокименко, он стоит спиной к камере и скачет на скакалке. Лишь в конце кадра Анатолий развернулся лицом к телефону, чтобы остановить видеозапись.
В настоящее время неизвестно, где именно находится SHMN. Однако, по имеющейся информации, музыкант не оставляет надежду построить карьеру суперзвезды за пределами Родины. В частности, американское радиошоу Eklektisch, специализирующееся на музыке в стиле электро, продвигает альбом внука Ротару под названием "Король и королева".
Самого же беглеца редакторы назвали талантливым "украинским продюсером". "Окунитесь в звук талантливого украинского продюсера. Включайте его уникальный стиль и просмотрите его последний релиз на Eklektisch "Kings & Queens", – говорится в совместной публикации Евдокименко и Eklektisch.
Напомним, внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко пытался пересечь украинско-молдавскую границу в городе Могилев в начале марта 2022 года. Тогда пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно покинуть Украину вскоре после полномасштабного вторжения РФ. Среди задержанных оказались SHMN и его отец, сын певицы Руслан Евдокименко. В конце концов, к тому времени 29-летнему потомку звезды все же удалось реализовать свой план. По словам инсайдеров, в этом ему помогла известная бабушка.
Впоследствии артист рассказывал в интервью, его жизнь изменили "радикальные трансформации мира и общества". Он добавил – считает, что пандемия коронавируса и "продолжающаяся война" очень повлияли на людей. Евдокименко отметил, что "важно сохранять моральное достоинство" и объединяться ради решения проблемы. Однако о Родине музыкант вспоминает нечасто. Подробности – в нашем материале.
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