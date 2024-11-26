В России заявили, что София Ротару переписала московскую квартиру на близкого родственника, и назвали причину

На просторах российских медиа распространяется новость о том, что украинская эстрадная певица София Ротару переписала трехкомнатную квартиру в Москве на своего сына Руслана Евдокименко. Отмечается, что сначала исполнительница хотела продать недвижимость, однако когда потенциальные покупатели узнавали имя владелицы, меняли свои планы.

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По словам россиян, знаменитость решила переоформить жилье, чтобы ее 54-летний наследник заключил все необходимые соглашения. В то же время певица не будет привлекать к себе излишнее внимание.

Трехкомнатная квартира, которую якобы Софии Ротару подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков, имеет площадь 121 квадратный метр. Недвижимость находится на 3-м этаже в высотном здании с двумя лифтами и подземным паркингом.

Напомним, ранее россияне заявили, что украинская артистка пытается продать свою московскую квартиру. Стоимость недвижимости оценили в 65 миллионов рублей (647 тысяч долларов) и предлагали ипотеку под 21,24% сроком на 20 лет, однако покупателя найти не удалось.

Вероятной причиной россияне называют то, что люди просто боятся потерять свои средства и остаться без жилья. Дело в том, что если Ротару признают "нежелательным лицом" в РФ, сделку легко могут приостановить или полностью расторгнуть. В случае отмены квартира снова будет в собственности артистки, а покупатель останется с пустыми руками.

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