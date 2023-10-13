Как выглядит сегодня внук Ротару: он позорно сбежал из Украины в начале полномасштабной войны

В начале марта 2022 года на украинско-молдавской границе в городе Могилев была задержана группа мужчин, пытавшихся незаконно сбежать из Украины после полномасштабного вторжения России. Среди них были сын и внук знаменитой украинской певицы Софии Ротару – Руслан и Анатолий Евдокименко. Что интересно, после этого позорного поступка 29-летнему наследнику звездной семьи все же удалось уехать за границу. Сейчас Анатолий активно ведет блог, развивая за пределами родины свою музыкальную карьеру. А недавно он показал свое свежее фото.

В основном в Instagram внука Ротару появляются снимки с одной фотосессии, то есть сделанные в один и тот же период. Впрочем, недавно Анатолий опубликовал новый кадр в InstaStories. OBOZ.UA покажет, как выглядит Евдокименко сейчас, и чем он занимается заграницей.

На черно-белом снимке молодой человек позирует в зеркале в белой майке и широких темных брюках. Можно предположить, что у исполнителя длинные волосы, которые он собрал сзади. Также Евдокименко-младший отрастил бороду, хотя уместнее сказать, что у него только появилась густая щетина.

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После своего трусливого бегства Анатолий не раскрывал местонахождение. Однажды он публиковал фото из Франции, однако в декабре 2022 года давал интервью британскому изданию Deep House London. Тогда украинец рассказал, что строит карьеру певца под псевдонимом SHMN, а также попытался "оправдаться" за свой выезд за границу. Евдокименко выдал, что был "вынужден это сделать, чтобы начать новую жизнь".

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь", – говорил тогда Анатолий.

Сейчас SHMN делится с подписчиками, которых у него около 20 тысяч, не только своими фото, но и записями авторских мелодий. Звездная бабушка, к слову, все публикации внука вознаграждает лайками.

Напомним, за попытку незаконно покинуть страну Евдокименко и его отец заплатили "проводнику" по $2 тысячи. В Молдову двое мужчин призывного возраста хотели попасть на надувной лодке.

Ранее OBOZ.UA писал о самой большой любви Софии Ротару, а также о семейной "тайне", которую она скрывала. Все подробности – в нашем материале.

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