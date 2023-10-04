'24 февраля мы увидели, как ты любишь бегать': Влада Яму загнобили за несуразные фото и планку 'в честь ВСУ'

Украинский хореограф Влад Яма стал объектом новых насмешек в сети, которые спровоцировали свежие фото артиста во время спортивной тренировки. 41-летнего украинца затравили за бегство в Америку и публикацию несуразных снимков, в то время как его народ борется за жизнь и свободу под пулями и ракетами.

Шутники решили использовать хобби Ямы, чтобы напомнить, что презирают его за бегство. Комментарии появились под старым постом в Instagram звезды и X, ранее известном как Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новая волна травли поднялась после того, как Яма похвастался, как стоит в планке. В сети высмеяли знаменитость, саркастически "расхвалив" его за "помощь ВСУ" и "вклад" в победу.

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"Этот лысый – Влад Яма. Стоит в планке на главной площади Нью-Йорка ради нашей победы, показывая несгибаемость нашего народа. Многие его знают", "А должны бы стоять в планке где-то на полигоне, для начала", "Горжусь", "Танцевальный фронт", "Спасибо, Влад! Ах**ть как помогло и приблизило победу", – пошутили в сети.

Внимательные подписчики хореографа нашли также старое фото украинца, где он писал: Любите ли вы бегать так, как это люблю я?" Проигнорировать такую возможность "подколоть" артиста украинцы не смогли.

"Это в Кременских лесах? Одобряю, солдат", "Видим. 24-го побежал как не в себя", "А вы начали до 24.02, или после?" "Ага, бегун. А финишная прямая была в США?" "Это мы заметили. Очень технически с**бал", – написали украинцы.

Напомним, что поведение и посты Ямы неоднократно становились поводом для громких скандалов: то танцор выставит фотографию с отдыха на пляже в Майами, то поразмыслит за границей о беззаботных временах до войны.

А недавно он подобрал чемодан из помойки и радостно сообщил подписчикам, что передаст его защитникам. Украинских поклонников такое поведение разочаровывает и даже злит, о чем они открыто пишут в соцсетях звезды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский блогер поделился эксклюзивной информацией о том, что Влад Яма якобы хочет стать политиком по возвращении в Украину. Однако украинцы заранее дали ему понять свое мнение о политической карьере беглеца.

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