''Бог забирает все лишнее'': Кристина Горняк рассекретила с кем отдыхает на Мальдивах, и вспомнила о бывшем

Бывшая супруга украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк после новости о возможной женитьбе мужчины с 22-летней журналисткой, улетела отдыхать на Мальдивы. Нотариус долгое время скрывала, с кем она нежится на белоснежных пляжах, однако все-таки решила рассекретить, кто стал ее партнером по путешествию. Девушка показала, что она проводит время с известным блогером Алиной Френдий и ее семьей.

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В своих Instagram-stories Кристина поделилась, что встреча с друзьями у нее произошла незапланированно, ведь знаменитости чисто случайно выбрали один отель для отдыха. Горняк восхитилась сыном Алины Яном, сказав, что малыш украл ее сердце (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Время сказать вам правду. Сижу я такая, сижу, читаю книгу. А в номере спит он... такой красивый баскетболист. Знакомьтесь, Ян Петрович, и он просто украл мое сердечко на этом отдыхе! Представьте, среди 100000 отелей на Мальдивах, мы случайно встретились с Янчиком и Алиной Френдий", – написала украинка.

Не обошлось и без упоминаний бывшего. Горняк рассказала, что атмосфера островов побуждает ее на искренность. Девушка подчеркнула, что жизнь не дает таких испытаний, которые мы не можем пройти. Кристина считает – везение всегда на ее стороне, а вселенная защищает ее от подлых людей и неприятных ситуаций.

"Иногда мне кажется, что когда я все поняла, то мне захотелось замереть. И если про меня лично, то меня Бог точно очень любит, потому что так оберегает меня, забирает все лишнее из жизни, показывает со временем, что и как...и учит быть сильной и умной", – разоткровенничалась с фанатами блогер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кристина Горняк назвала виновного в разводе с Остапчуком и объяснила, почему экс-возлюбленные молчат об этом. Как выяснилось, пара договорились не рассказывать о своих отношениях в публичном пространстве.

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