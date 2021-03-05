16-летняя дочь Поляковой позировала в объятиях своего парня. Фото

Старшая дочь украинской певицы, телеведущей и актрисы Оли Поляковой показала возлюбленного.

Так, 16-летняя Мария опубликовала Instagram - stories, в котором была запечатлена их теплая встреча. Молодой человек по имени Влад закружил девушку в своих объятиях. На фоне в этот момент играла трогательная песня о любви. Можно заметить, что оба выглядели очень счастливыми и искренне улыбались (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Как я долго ждал этого момента! Очень сильно скучал по моей бусинке. Люблю тебя, кот", – признался в чувствах парень на своей странице в Instagram.

Кроме того, Влад также опубликовал романтичное фото с Машей, на котором они позировали в объятиях друг друга.

Отметим, что ранее Маша Полякова удивила кардинальной сменой имиджа. Звездная мама перекрасила волосы дочери в насыщенный цвет меди, заявив, что в ней пропадает талант парикмахера. Результатами своего труда артистка поделилась в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова поздравила дочь с 16-летием и показала архивные фото. Она опубликовала пост, в котором пожелала девочке всего самого светлого и хорошего. А также добавила, что она счастлива, что у нее есть такая дочь.