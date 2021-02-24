Старшая дочь Поляковой удивила кардинальной сменой имиджа. Фото

Украинская певица, телеведущая и актриса Оля Полякова продемонстрировала кардинальные изменения, на которые решилась ее дочь Маша.

Так, знаменитость покрасила волосы старшей дочери в ярко-рыжий цвет, а результаты работы опубликовала на своей странице в Instagram. Теперь у девушки длинные распущенные волосы цвета меди (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я еще и парикмахер! Как вам Марусино преображение?", – подписала снимки счастливая мама.

Поклонники оценили смелое перевоплощение Марии, поэтому в комментариях пишут много комплиментов. Вот некоторые из них:

"Так ей круче намного! Очень идет! Красота!", "Сестра Сони Плакидюк", "Рыжеволосая бестия!", "Вылитая Мама!", "Я же не одна сначала подумала, что это Оля?", "Просто супер, безумно красиво! Какие шикарные волосы!".

Как сообщал OBOZREVATEL: