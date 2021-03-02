Полякова поздравила дочь с 16-летием и показала архивные фото

Украинская певица, телеведущая и актриса Оля Полякова трогательно поздравила свою дочь Марию с 16-летием.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором пожелала девочке всего самого светлого и хорошего. А также добавила, что она счастлива, что у нее есть такая дочь (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Моя птичка! Тебе 16! Не могу поверить…Только вчера, родилась на свет девочка, которая перевернула мою жизнь,научила меня любить, волноваться, радоваться, и быть счастливой по-настоящему! Какая же ты прекрасная, добрая, умная,сильная, веселая, очень красивая! Будь здорова, мечтай, иди по жизни с улыбкой, гордо поднятой головой и развевающимися волосами (они прекрасны, не смей резать), пусть все твои желания и мечты осуществляются, пусть тебя окружают добрые и любящие люди! А я рядом, всегда за тебя, всегда с тобой, ведь я так горда и счастлива бы твоей мамой", – призналась в своих чувствах исполнительница.

Кроме того, артистка также выложила серию семейных снимков, на которых позировала вместе с Машей.

Поклонники присоединяются к поздравлениям, желая в комментариях имениннице много-много счастья и любви.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь Елены Кравец отметила 18-летие и показала архивные фото с мамой. Именинница поделилась праздничными снимками, на которых позировала с весенним букетом цветов. Также она показала архивные семейные кадры.