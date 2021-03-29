15 забавных фотографий, которые должен увидеть каждый перед рождением детей

Для взрослых не секрет, что дети живут в собственном мире и по своим правилам. В этом и есть прелесть детства.

OBOZREVATEL собрал фотографии, которые идеально показывают родительство в нескольких кадрах. Детки решили взорвать мозг всем окружающим своими странными и очень смешными поступками.

"Вчера нашли телефон моей жены в туалете. Мы не были уверены, кто из трех наших детей положил его там, пока жена не посмотрела свои фотографии", – пишет мужчина, который искал телефон жены три дня.

Мальчик спрятал телефон в туалете. Reddit/footeperu

"В будущем, когда кто-то спросит, как было работать дома в 2020 году. Я просто покажу им это фото", – пишет пользователь с ником helohelo.

Удаленная работа на карантине выглядит так. Reddit/helohelo

Мальчик рассыпал муку по всей кухне.

Малыш решил навести порядок в шкафах. Reddit/Mjones_bulldog

Самые курьезная фотосессия в жизни мамы и дочери.

Прелести материнства продемонстрированы на фото. instagram/megancurrenphotography

Маме понадобилось 20 часов, чтобы это выпутать после того, как брат девочки сделал бигуди.

Экстравагантная прическа от старшего брата. Facebook/lisa.tschirlig

Девочка сделала вольер для улиток.

Дочь собрала всех улиток в округе. Twitter/cwilso

Соседский малыш вел себя слишком тихо.

Новый дизайн растения от двухлетнего мальчика. Reddit/HeyT00ts11

Малыш нашел строительную краску и разрисовал кухню.

Малыш сделал новый дизайн кухни. Reddit/DonWFP

"В нашем доме 10 комнат, но дети всегда с нами", – пишет пользователь с ником danthoms.

Дети любят проводить время рядом с родителями. Reddit/danthoms

Сын украл кошелек и забрал оттуда водительское удостоверения матери. Ее остановила полиция и выписала штраф.

Сын похитил водительские права. Reddit/kcazdaddy

Отец пришел домой и испугался фиолетового сына.

Мальчика покрасила сестра. Reddit/yurrrrrr101

Дети раскрасили машину родителей.

Дети оставили автограф. Reddit/wetbudha

Снежная буря проникла через окно автомобиля.

Дети не закрыли окно. Reddit/sn00perz

Папа, увидев эту картину, едва не потерял сознание.

Девочка хотела поиграть с ноутбуком. Reddit/Poncecutor

Мальчик вставил все эти предметы в кондиционер.

Сын кидал эти предметы 6 лет в кондиционер. Reddit/DatAssPaPow

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