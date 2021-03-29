15 забавных фотографий, которые должен увидеть каждый перед рождением детей
Для взрослых не секрет, что дети живут в собственном мире и по своим правилам. В этом и есть прелесть детства.
OBOZREVATEL собрал фотографии, которые идеально показывают родительство в нескольких кадрах. Детки решили взорвать мозг всем окружающим своими странными и очень смешными поступками.
"Вчера нашли телефон моей жены в туалете. Мы не были уверены, кто из трех наших детей положил его там, пока жена не посмотрела свои фотографии", – пишет мужчина, который искал телефон жены три дня.
"В будущем, когда кто-то спросит, как было работать дома в 2020 году. Я просто покажу им это фото", – пишет пользователь с ником helohelo.
Мальчик рассыпал муку по всей кухне.
Самые курьезная фотосессия в жизни мамы и дочери.
Маме понадобилось 20 часов, чтобы это выпутать после того, как брат девочки сделал бигуди.
Девочка сделала вольер для улиток.
Соседский малыш вел себя слишком тихо.
Малыш нашел строительную краску и разрисовал кухню.
"В нашем доме 10 комнат, но дети всегда с нами", – пишет пользователь с ником danthoms.
Сын украл кошелек и забрал оттуда водительское удостоверения матери. Ее остановила полиция и выписала штраф.
Отец пришел домой и испугался фиолетового сына.
Дети раскрасили машину родителей.
Снежная буря проникла через окно автомобиля.
Папа, увидев эту картину, едва не потерял сознание.
Мальчик вставил все эти предметы в кондиционер.
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