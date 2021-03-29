15 кумедних фотографій, які повинен побачити кожен перед народженням дітей

Яна Сончковская Люди 19:24, 29.03.2021 Оновлено: 19:39, 29.03.2021

Для дорослих не секрет, що діти живуть у створеному ними світі і за власними правилами. Але в цьому і є принадність дитинства.

OBOZREVATEL зібрав фотографії, які ідеально показують батьківство в декількох кадрах. Дітки вирішили підірвати мозок усім, хто їх оточує, своїми дивними та надзвичайно комічними вчинками.

"Вчора ми знайшли телефон моєї дружини в туалеті. Ми не були впевнені, хто з трьох наших дітей поклав його там, поки моя дружина сьогодні не прокрутила свої фотографії", – пише чоловік, який шукав телефон дружини три дні.

Хлопчик сховав телефон у туалеті.
Reddit/footeperu

"У майбутньому, коли хтось запитає, як було працювати вдома в 2020 році. Я просто покажу їм це фото", – пише користувач із ніком helohelo.

Дистанційна робота на карантині отака.
Reddit/helohelo

Хлопчик розсипав борошно по всій кухні.

Малюк вирішив навести лад у шафах.
Reddit/Mjones_bulldog

Найкурйозніша фотосесія в житті матусі та доньки.

Принади материнства продемонстровано на фото.
instagram/megancurrenphotography

Мамі знадобилося 20 годин, щоб це виплутати після того, як брат дівчинки зробив бігуді.

Екстравагантна зачіска від старшого брата.
Facebook/lisa.tschirlig

Дівчинка зробила вольєр для слимаків.

Донька позбирала усіх слимаків в околиці.
Twitter/cwilso

Сусідський малюк поводився занадто тихо.

Новий дизайн рослини від дворічного хлопчика.
Reddit/HeyT00ts11

Малюк знайшов будівельну фарбу і розмалював кухню.

Малюк зробив новий дизайн кухні.
Reddit/DonWFP

"У нашому будинку 10 кімнат, але діти завжди з нами", – пише користувач із ніком danthoms.

Діти люблять проводити час поряд із батьками.
Reddit/danthoms

Син вкрав гаманець і забрав звідти посвідчення водія матері. Її зупинила поліція і виписала штраф.

Син викрав водійські права.
Reddit/kcazdaddy

Батько прийшов додому і злякався фіолетового сина.

Хлопчика пофарбувала сестра.
Reddit/yurrrrrr101

Діти розфарбували машину батьків.

Діти залишили автограф.
Reddit/wetbudha

Снігові замети прокралися через вікно автомобіля.

Діти не закрили вікно.
Reddit/sn00perz

Тато, побачивши цю картину, ледь не зомлів.

Дівчина хотіла пограти з ноутбуком.
Reddit/Poncecutor

Хлопчик вставив усі ці предмети в кондиціонер.

Син засовував ці предмети протягом 6 років у кондиціонер.
Reddit/DatAssPaPow

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