15 примеров уморительной детской логики, которую взрослым не понять. Фото

С малышами никогда не бывает скучно, ведь у них очень оригинальный взгляд на жизнь. Дети постоянно вытворяют сумасшедшие выходки, к которым родители совсем не готовы.

OBOZREVATEL собрал самые забавные ситуации, когда дети вели себя очень странно. У родителей возникло много вопросов.

Детские шалости – яркие воспоминания из детства.

Дети решили, что лучше отдохнуть в коробке, чем в комфортных креслах.

Иногда дети не успевают дойти до кровати, чтобы уснуть.

Родители редко понимают поступки малышей, ведь сами уже забыли о своих детских шалостях.

Дети выбирают странные позирования во время сна.

Дочь в магазине взяла за руки манекенов, вместо мамы и папы.

Сестра в образе волка решила, что брат так быстрее уснет.

Все родители знают, что дети падают на пол, особенно когда не хотят слушаться.

Девочка захотела именно эту модель игрушки. Папа удивился, но купил ее дочери.

Сын в такой позе любит смотреть мультики.

Дети обожают прятаться за шторами и за платьем мамы.

Малыш плавает в ведре с мутной водой, вместо просторного бассейна.

Сын надел эксклюзивный комбинезон, который он сделал из штанов отца.

Сын померил подгузники своей сестры.

Мама тайно сфотографировала девочку.

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