15 примеров уморительной детской логики, которую взрослым не понять. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Дети иногда попадают в забавные ситуации

С малышами никогда не бывает скучно, ведь у них очень оригинальный взгляд на жизнь. Дети постоянно вытворяют сумасшедшие выходки, к которым родители совсем не готовы.

OBOZREVATEL собрал самые забавные ситуации, когда дети вели себя очень странно. У родителей возникло много вопросов.

Детские шалости – яркие воспоминания из детства.

Дети любят надевать вещи взрослых.

Дети решили, что лучше отдохнуть в коробке, чем в комфортных креслах.

Дети сидят в коробке.

Иногда дети не успевают дойти до кровати, чтобы уснуть.

Девочка устала и уснула прямо во время еды.

Родители редко понимают поступки малышей, ведь сами уже забыли о своих детских шалостях.

Мальчик уснул со слаймом на лице.

Дети выбирают странные позирования во время сна.

Дочь выбрала комфортную позу за столом.

Дочь в магазине взяла за руки манекенов, вместо мамы и папы.

Девочка перепутала родителей с манекенами.

Сестра в образе волка решила, что брат так быстрее уснет.

Девочка укачивает младшего брата.

Все родители знают, что дети падают на пол, особенно когда не хотят слушаться.

Дети любят лежать на полу.

Девочка захотела именно эту модель игрушки. Папа удивился, но купил ее дочери.

Девочка выбрала в магазине именно эту игрушку.

Сын в такой позе любит смотреть мультики.

Мальчик залез в диван.

Дети обожают прятаться за шторами и за платьем мамы.

Дети любят играть в прятки

Малыш плавает в ведре с мутной водой, вместо просторного бассейна.

Мальчик выбрал ведро вместо бассейна.

Сын надел эксклюзивный комбинезон, который он сделал из штанов отца.

Мальчик придумал себе комбинезон.

Сын померил подгузники своей сестры.

Мальчик надел на голову подгузники.

Мама тайно сфотографировала девочку.

Девочка уснула в ванной.

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