Ребел Уилсон показала себя до и после похудения на 20 кг. Фото

Голливудская комедийная актриса и продюсер Ребел Уилсон, похвасталась своими результатами преобразования. Знаменитость опубликовала фото до и после похудения на 20 кг.

На своей странице в Instagram Уилсон показала соответствующие кадры (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, на первом фото Уилсон была с избыточным весом. На снимке она стоит рядом со спортсменом во время благотворительного теннисного турнира. На втором кадре актриса показала стройную фигуру, где также стояла со спортсменом на стадионе и демонстрировала свои мышцы.

В посте под снимкам знаменитость вспомнила, почему у нее появился лишний вес. По ее словам, она не любила себя и ела много вредной пищи. А причиной этому стала потеря родного отца, который умер от сердечного приступ. Свою боль актриса решила заедать пищей.

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"Я знаю, что обычно выкладываю положительные фотографии самой себя... Но нашла эту старую фотографию в своих письмах и сказала: "Эй, я помню, что это было тогда, когда я была не совсем здоровой – имела лишний вес и слишком много игралась с вредной едой... Интересно, что я все еще улыбаюсь и все еще пытаюсь быть активной", – писала под фото Ребел.

Напомним, что актрисе удалось достичь желаемой отметки на весах – 75 килограммов. В личном блоге Уилсон подробно рассказывает подписчикам о своих успехах, а также подкрепляет слова новыми снимками.

Коротко о знаменитости:

Ребел Уилсон – австралийская актриса, стендап-комедиантка, сценарист и продюсер. Ее карьера началась с участия в комедийных шоу, затем она дебютировала в фильме 2011 года "Подружки невесты". Далее последовали такие картины, как "Свадебный разгром", "Чего ждать, когда ждешь ребенка" и "Удар молнии".

Настоящая слава и любовь зрителей пришли к звезде после участия в комедиях "Идеальный голос" и "Холостячки".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что похудевшая на 20 кг Ребел Уилсон похвасталась фигурой в обтягивающем наряде. Звезда позировала на борту частного самолета в узких велосипедных шортах и черной кофте с открытыми плечами.