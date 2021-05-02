Диетологи назвали продукты для похудения и набора мышечной массы

Испанские врачи-диетологи назвали топ-продуктов, которые могут помочь сжечь лишний жир и поспособствовать быстрому и здоровому похудению.

Советы специалистов опубликовало издание La Vanguardia. По мнению диетолога из Мадрида Гильермо Гомес Вера, процесс лучше разделить на два этапа. Начать следует с набора мышечной массы в течение нескольких недель, а затем перейти к жиросжиганию.

Чтобы запустить данный процесс нужно вызвать дефицит энергии, то есть сделать так, чтобы потребление калорий было меньше, чем расход, отметил он.

При этом могут помочь такие продукты:

яйца – они богаты белком, необходимым для питания мышц;

курица – включает в себя белок и лейцин и имеет низкое содержание жиров;

бананы – содержат углеводы, которые могут выступать в качестве топлива, необходимого мышцам во время тренировок;

бобы – содержат белки и углеводы, что является крайне удачной комбинацией;

авокадо – содержащиеся в авокадо насыщенные жиры полезны для сердца;

тунец – также богат белком;

натуральный йогурт – содержит много белка, однако важно употреблять его без сахара.

"Углеводы станут топливом, необходимым нашим мышцам для тренировок, поэтому ни в коем случае нельзя ими пренебрегать", – объясняет диетолог.

По его словам, употребление углеводов будет зависеть от типа упражнений, которые мы делаем, и целей, которые мы перед собой ставим.

"Если мы планируем похудеть, удобно контролировать потребление углеводов, особенно если мы выполняем упражнения средней интенсивности, поскольку, если мы не удовлетворяем требованиям дефицита энергии, эти углеводы будут превращаться в жиры, – поясняет он.

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