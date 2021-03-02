Фото 15 женщин, которые потрясающе изменились после похудения

С наступлением весны девушки начинают готовить тело к купальникам и открытой летней одежде. Чтобы привести себя в форму, многие испытывают силу воли, уделяют уйму времени и энергии на тренировки.

OBOZREVATEL собрал фото до и после кардинальных трансформаций девушек, которые избавились от лишнего веса. Героини подборки сбросили десятки килограммов и изменились до неузнаваемости.

Ошеломляющее похудение пользователя Saicharan_48, которая сбросила больше 50 лишних килограмм и накачала рельефные мышцы.

Пользователь с ником Curols93 все еще работает над собой, но за 4 месяца женщине удалось сбросить 60 килограммов.

Женщина с ником genericfemale8 сбросила 40 килограммов за 6 месяцев, она работает над собой и все еще идет к поставленной цели.

Пользователь с ником candilandz избавилась от 100 сантиметров в талии. Без операций девушка полностью изменила образ жизни и похудела со 130 до 70 килограммов.

Девушка с ником raycal0509 бросила вредные привычки и похудела на 40 килограммов. Год назад она праздновала день рождения в МакДональдсе, а сейчас 34-летие встречает в спортзале.

Пользователь с ником HotCheetosNArizonas работала над собою 3 месяца. За это время девушка похудела 25 киллограмов, занимаясь танцами и тяжелой атлетикой.

Пользователь с ником Yessicahaircut91 показала невероятный результат – женщина похудела на 60 килограммов.

Женщина с ником Lynx-inator сбросила половину своего веса. Трансформация длилась два года: занятия спортом и правильное питание показали успешный результат.

Девушка с ником ambt8820 заболела на рак. По окончании химиотерапии она села белковую диету с низким содержанием углеводов, а также отказалась от сахара.

Молодая студентка с ником maltipoomom789 кардинально изменила образ жизни: начала заниматься спортом и правильно питаться.

Пользователь с ником QueenofFools613 худела долгих пять лет. Она занималась спортом и правильно питалась, а потом сделала операцию по уменьшению груди и подтяжке кожи.

Женщина с ником kksgal1 похудела со 100 до 65 килограммов. Ранее она не замечала лишних сантиметров, а когда увидела сколько весит на самом деле – очнулась и начала заниматься собой.

Красавица с ником pbluver97 похудела на два размера и сменила имидж.

Пользователь с ником mamabirdyy получила ошеломляющие формы после похудения. Многодетная мама сбросила 50 килограммов после родов. Теперь женщина чувствует себя здоровой. Она достигла невероятного результата, благодаря диетологам и кардиотренировкам.

Пользователь с ником Sliced-fruit-platter сбросила более 20 лишних килограмм и теперь ей прийдется обновлять гардероб.

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