7 самых популярных сериалов Netflix, которые обожают украинцы

Стриминговый сервис Netflix опубликовал подборку самых популярных сериалов, которые смотрят пользователи из Украины. Оказалось, что украинцы предпочитают абсолютно разные жанры: от документалок до эротических мелодрам.

OBOZREVATEL собрал в одной подборке самые захватывающие сериалы из рейтинга Netflix. Этот список пригодится вам перед длинными выходными.

1. Люпен

Первый сезон французского сериала вышел в начале 2021 года и сразу занял первые места в международных чартах.

Главный герой – Ассан Диоп – вор-джентльмен, который пародирует своего кумира Арсена Люпена. Полиция может только разводить руками, поскольку грабителя невозможно поймать.

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2. Секс/Жизнь

Премьера этого сериала состоялась в конце июля 2021 года. По сюжету, главная героиня Сара рискует идеальной семьей ради своих сокровенных желаний.

Ее постоянно донимают воспоминания о бывшем парне. Когда он снова появляется на горизонте, вся жизнь Сары переворачивается с ног на голову.

Бонус: сериал имеет хороший украинский дубляж.

3. Элита

"Элита" – это знаменитый испанский сериал о подростках. Они учатся в престижнейшей школе Испании "Лас Енчинас", употребляют наркотики, устраивают шумные вечеринки и делают все, что захочется.

Сериал держит в напряжении благодаря инверсионному повествованию и неожиданным убийствам главных героев.

4. Хороший врач

Сериал рассказывает о молодом хирурге с аутизмом по имени Шон Мерфи.

Никто не верит, что он сможет профессионально оперировать больных в престижной больнице Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Шон бросает вызов своим скептическим коллегам и спасает не одну жизнь.

5. Как стать тираном

В начале июля на Netflix появился неординарный документальный сериал с провокационным названием. И уже через несколько дней после появления "Как стать тираном" занял второе место в украинском рейтинге.

Рассказчиком сериала является звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж. Он в своей ироничной манере предал особого шарма повествованию. Кроме того, в сериале есть упоминания об Украине и Голодоморе.

В сериал добавлены украинские субтитры, поэтому наслаждаться подачей Динклэйджа можно в оригинале.

6. Я никогда не...

Еще один популярный сериал о подростках. Главная героиня Дэви переживает смерть отца. Она загорается желанием изменить свою жизнь и социальный статус, хочет, чтобы ее наконец-то начали замечать в школе.

Для этого Дэви с подружками придумывает беспроигрышный план.

7. Бладшот

Главную роль в научно-фантастической экшн-драме играет Вин Дизель. Сериал построен на основе комиксов и рассказывает о том, как секретная корпорация RST возвращает к жизни морпеха Рея Харрисона.

Благодаря нанотехнологиям он становится Бладшотом – настоящим биооружием. Компания управляет его разумом и телом, однако герой хочет выяснить, кто он на самом деле.

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