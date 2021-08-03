Как изменились самые красивые актеры за 20 лет: постаревший Керри, толстяк Траволта и красавчик Ривз

В конце прошлого столетия и начале 2000-х эти парни были на пике популярности. Каждый фильм с ними сулил успех и многомиллионную кассу режиссерам.

Слава актеров не утихает и сейчас. Но мы все запомнили их молодыми и даже не обратили внимания, как они изменились за 20 лет. OBOZREVATEL решил посмотреть, как сейчас выглядят Леонардо Ди Каприо, Джон Траволта и другие голливудские красавчики.

1. Леонардо Ди Каприо, 46 лет

Леонардо Ди Каприо снялся в главной роли фильма "Титаник" в 1997 году. После этого предложения съемок в Голливуде сыпались ему на голову одно за другим. Актер снялся в начале 2000-х в таких кинокартинах, как "Пляж" (2000), "Банды Нью-Йорка" (2002), "Поймай меня, если сможешь" (2002), "Авиатор" (2004), "Отступники" (2006) и многих других.

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Сейчас Лео ждет премьеру комедии "Не смотри вверх", в которой он засветился вместе с Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс.

2. Джон Траволта, 67 лет

Популярность Джону Траволте принесла главная роль в картине "Криминальное чтиво" 1994 года. После этого актер часто снимался в боевиках и триллерах. Самые знаменитые и любимые всеми фильмы с его участием – это "Пароль "Рыба-меч", "База "Клейтон", "Каратель", "Из Парижа с любовью" и другие.

После смерти сына в 2016 году, а потом и жены в 2020-м, Траволта долго приходил в себя, набрал лишний вес, облысел и изменился до неузнаваемости. Но к сегодняшнему дню взял себя в руки и привел тело в форму.

3. Джим Керри, 59 лет

Успех пришел к бывшему охраннику завода Джиму Керри после выхода комедийного фильма "Маска" в 1994 году. Он стал успешным актером и комиком, заработал миллионы и все было бы хорошо, если бы не его личная жизнь.

Два брака актера завершились разводами. Возлюбленная Керри наложила на себя руки, из-за чего у Джима началась тяжелейшая депрессия. Он бросил съемки в кино и занялся живописью, чтобы прийти в себя.

В последние годы Керри возвращается в киноиндустрию. К примеру, в 2020 году вышел на экраны фильм "Соник в кино", в котором Джим сыграл злодея.

4. Киану Ривз, 56 лет

О красавчике Киану Ривзе заговорили после выхода фильмов "Матрица". На многие годы образ Нео стал визитной карточкой актера. После 2014 года для актера началась эпоха "Джона Уика".

Тогда и пошли сплетни, что Киану Ривз бессмертный, поскольку его внешность почти не изменилась за 20 лет. Но это всего лишь сплетни, ведь Ривз обладает азиатским типом внешности, из-за чего морщины на его лице практически не заметны.

5. Джонни Депп, 58 лет

Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика" и других. Фильмы с ним собрали в мировом прокате миллиарды долларов.

Но его карьеру "очернил" скандал с бывшей женой Эмбер Херд. Известно, что Депп избивал и унижал жену, она даже подала на него в суд. Актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против британского таблоида The Sun, который он обвинил в клевете. После этого Депп попал в "черный список" Netflix, а также его устранили от съемок в новой части "Фантастических тварей".

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