12 привычек, которые жутко раздражают всех вокруг. Фото
Бывает, что люди так ведут себя в быту, что это просто невыносимо. Многие даже не замечают, что их выходки раздражают окружающих.
Пользователи сети рассказали о привычках своих родных: приклеенные жевательные резинки на мебели, беспорядок на кухне, вирусные сообщения. OBOZREVATEL пишет о 12 поступках людей, от которых может дергаться глаз.
Многие люди рассылают своим друзьям вирусные сообщения из сети. "Перешли это сообщение 555 людям в течение часа, и деньги придут в твой дом".
Парень занял ноутбук своему другу, а он через день вернул экран, на котором сотни отпечатков пальцев.
После посещения супермаркета люди оставляют тележки прямо на паркинге, это мешает водителям.
После выходных парк переполненный мусором и объедками.
Мужчина стоит за спиной и нетерпеливо ждет очереди. Он всем своим видом показывает, что сильно спешит.
Мама попросила брата помыть и сложить посуду.
Соседи выбрасывают мусор через окно во двор и думают, что этого никто не видит.
Бабушка начинает есть пиццу с середины и всегда оставляет бортики.
Пассажиры часто занимают место своими вещами и не позволяют сесть другим людям.
Когда мама пьет кофе, она всегда приклеивает жевательную резинку на чашку, а потом забывает об этом.
Коллега приобрел мышку для компьютера много лет назад и до сих пор полностью не распаковал ее.
Люди привыкли бросать продукты в любом отделе супермаркета – это всех раздражает.
Ранее OBOZREVATEL писал о:
привычках, которые испортят стильный образ: фэшн-експерт назвала топ-5.
10+ хулиганских поступках собак, их должен увидеть каждый, кто хочет завести любимца.
10 привычках в быту, которые доведут партнера до горячки.
8 поступках пассажиров в самолете, раздражающих бортпроводников.