12 привычек, которые жутко раздражают всех вокруг. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Некоторые люди в быту невыносимо себя ведут

Бывает, что люди так ведут себя в быту, что это просто невыносимо. Многие даже не замечают, что их выходки раздражают окружающих.

Пользователи сети рассказали о привычках своих родных: приклеенные жевательные резинки на мебели, беспорядок на кухне, вирусные сообщения. OBOZREVATEL пишет о 12 поступках людей, от которых может дергаться глаз.

Многие люди рассылают своим друзьям вирусные сообщения из сети. "Перешли это сообщение 555 людям в течение часа, и деньги придут в твой дом".

Многих раздражают сообщения с суевериями.
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Парень занял ноутбук своему другу, а он через день вернул экран, на котором сотни отпечатков пальцев.

Многие люди пачкают экраны гаджетов.

После посещения супермаркета люди оставляют тележки прямо на паркинге, это мешает водителям.

Люди оставляют тележки на парковке.

После выходных парк переполненный мусором и объедками.

Люди оставляют после себя мусор.

Мужчина стоит за спиной и нетерпеливо ждет очереди. Он всем своим видом показывает, что сильно спешит.

Мужчина хочет быстрее помыть авто.

Мама попросила брата помыть и сложить посуду.

Брат сложил посуду.

Соседи выбрасывают мусор через окно во двор и думают, что этого никто не видит.

Соседи выбрасывают мусор.

Бабушка начинает есть пиццу с середины и всегда оставляет бортики.

Бабушка ненавидит бортики пиццы.

Пассажиры часто занимают место своими вещами и не позволяют сесть другим людям.

Женщина заняла место рядом.

Когда мама пьет кофе, она всегда приклеивает жевательную резинку на чашку, а потом забывает об этом.

Мама приклеила жевательную резинку на чашку.

Коллега приобрел мышку для компьютера много лет назад и до сих пор полностью не распаковал ее.

Некоторые люди не распаковывают приборы.

Люди привыкли бросать продукты в любом отделе супермаркета – это всех раздражает.

Посетители перекладывают товар в магазине.

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