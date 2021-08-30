12 привычек, которые жутко раздражают всех вокруг. Фото

Бывает, что люди так ведут себя в быту, что это просто невыносимо. Многие даже не замечают, что их выходки раздражают окружающих.

Пользователи сети рассказали о привычках своих родных: приклеенные жевательные резинки на мебели, беспорядок на кухне, вирусные сообщения. OBOZREVATEL пишет о 12 поступках людей, от которых может дергаться глаз.

Многие люди рассылают своим друзьям вирусные сообщения из сети. "Перешли это сообщение 555 людям в течение часа, и деньги придут в твой дом".

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Парень занял ноутбук своему другу, а он через день вернул экран, на котором сотни отпечатков пальцев.

После посещения супермаркета люди оставляют тележки прямо на паркинге, это мешает водителям.

После выходных парк переполненный мусором и объедками.

Мужчина стоит за спиной и нетерпеливо ждет очереди. Он всем своим видом показывает, что сильно спешит.

Мама попросила брата помыть и сложить посуду.

Соседи выбрасывают мусор через окно во двор и думают, что этого никто не видит.

Бабушка начинает есть пиццу с середины и всегда оставляет бортики.

Пассажиры часто занимают место своими вещами и не позволяют сесть другим людям.

Когда мама пьет кофе, она всегда приклеивает жевательную резинку на чашку, а потом забывает об этом.

Коллега приобрел мышку для компьютера много лет назад и до сих пор полностью не распаковал ее.

Люди привыкли бросать продукты в любом отделе супермаркета – это всех раздражает.

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