8 поступков пассажиров в самолете, которые выводят бортпроводников

Отправляясь на отдых самолетом, пассажиры привыкли, что стюарды всегда приветливы и готовы помочь в решении любой проблемы. Однако, их работа иногда бывает невыносимой, ведь некоторые туристы ведут себя нагло и невоспитанно.

В портале Reddit работники авиакомпаний поделились историями о надоедливых пассажирах. OBOZREVATEL собрал привычки путешественников, которые раздражают бортпроводников.

Пассажиры занимаются сексом в самолете. Уборная никогда не бывает идеально вымыта и очищена, к тому же это очень крошечная комната. "Однажды самолету пришлось совершить аварийную посадку, так как пара застряла в туалете во время занятий любовью", – пишет пользователь с ником regardezmoiwalk.

Люди встают с места, когда ремни безопасности еще запрещено отстегивать. Туристы, не обращая никакого внимания на значок "пристегнуть ремни", идут в туалет, как маленькие дети, которые ждали до последней минуты.

Пассажиры жалуются работникам авиации, спрашивая сколько еще будет ремонтироваться самолет. Однако, ни бортпроводники, ни пилоты не виноваты, что самолет задерживается из-за неисправности. Крики и ругань не изменят ситуацию.

Люди обвиняют стюардов, когда рейс откладывают в непогоду. Пилот с ником 121guy рассказал, что однажды парень набросился на него, потому что было принято решение перенести рейс из-за сильного ветра и грозового фронта. Молодой человек показал прогноз погоды на телефоне, где было указано, что никакой грозы не будет.

Бортпроводников раздражает, когда мамы меняют подгузники детям прямо на пассажирском сиденье, если в уборных размещены пеленальные столики. Пользователь с ником Ihatecoughsyrup пишет: "Это просто неуважение к другим пассажирам, ведь неприятный запах распространяется по салону самолета".

Некоторые босиком или в носках ходят по салону самолета. Во-первых, чувствуется запах ботинок, а во-вторых, идти в туалет без обуви негигиенично.

Пассажиры, которые хлопают, раздражают бортпроводников, ведь это повседневная работа сотрудников авиации. Пользовательница с ником deloreanfan заметила: "Представьте, если бы каждый раз хлопали, когда вы заезжаете на парковку".

Раздражают путешественники, которые подрываются с места, как только самолет приземлился. Бортпроводники должны открыть двери и пригласить пассажиров к выходу. Однако, обычно в салоне происходит хаос и туристы начинают толкаться.

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