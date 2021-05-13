8 поступков пассажиров в самолете, которые выводят бортпроводников

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Travel
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Пассажиры ведут себя в самолете, как дома.

Отправляясь на отдых самолетом, пассажиры привыкли, что стюарды всегда приветливы и готовы помочь в решении любой проблемы. Однако, их работа иногда бывает невыносимой, ведь некоторые туристы ведут себя нагло и невоспитанно.

В портале Reddit работники авиакомпаний поделились историями о надоедливых пассажирах. OBOZREVATEL собрал привычки путешественников, которые раздражают бортпроводников.

Пассажиры занимаются сексом в самолете. Уборная никогда не бывает идеально вымыта и очищена, к тому же это очень крошечная комната. "Однажды самолету пришлось совершить аварийную посадку, так как пара застряла в туалете во время занятий любовью", – пишет пользователь с ником regardezmoiwalk.

Люди встают с места, когда ремни безопасности еще запрещено отстегивать. Туристы, не обращая никакого внимания на значок "пристегнуть ремни", идут в туалет, как маленькие дети, которые ждали до последней минуты.

Не стоит нарушать правила безопасности в самолете

Пассажиры жалуются работникам авиации, спрашивая сколько еще будет ремонтироваться самолет. Однако, ни бортпроводники, ни пилоты не виноваты, что самолет задерживается из-за неисправности. Крики и ругань не изменят ситуацию.

Люди обвиняют стюардов, когда рейс откладывают в непогоду. Пилот с ником 121guy рассказал, что однажды парень набросился на него, потому что было принято решение перенести рейс из-за сильного ветра и грозового фронта. Молодой человек показал прогноз погоды на телефоне, где было указано, что никакой грозы не будет.

Нервные пассажиры не уважают стюардов

Бортпроводников раздражает, когда мамы меняют подгузники детям прямо на пассажирском сиденье, если в уборных размещены пеленальные столики. Пользователь с ником Ihatecoughsyrup пишет: "Это просто неуважение к другим пассажирам, ведь неприятный запах распространяется по салону самолета".

Некоторые босиком или в носках ходят по салону самолета. Во-первых, чувствуется запах ботинок, а во-вторых, идти в туалет без обуви негигиенично.

Не стоит снимать обувь на борту самолета.

Пассажиры, которые хлопают, раздражают бортпроводников, ведь это повседневная работа сотрудников авиации. Пользовательница с ником deloreanfan заметила: "Представьте, если бы каждый раз хлопали, когда вы заезжаете на парковку".

Раздражают путешественники, которые подрываются с места, как только самолет приземлился. Бортпроводники должны открыть двери и пригласить пассажиров к выходу. Однако, обычно в салоне происходит хаос и туристы начинают толкаться.

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